Le début de la saison NBA approche à grands pas et les camps d’entraînement ont même déjà commencé. L’heure pour certains de faire de grandes déclas à l’image de James Harden qui a dit ne pas avoir été aussi en forme depuis au moins cinq ans.

Ah le mois de septembre…

Ce mois où les tongs sont laissées à Cancun pour les troquer contre le bleu de travail. Et les joueurs NBA ne font pas exception avec le media day qui a lieu lundi dernier et maintenant le début des camps d’entraînement. Et si cette période nous permet de revoir des visages qu’on n’avait pas vu depuis plusieurs mois, elle permet aussi à ces mêmes joueurs de faire des petites déclarations histoire de faire monter la sauce et de hyper les fans avant la reprise de la saison.

James Harden ne fait exception à la règle. Il est apparu au training camp des Clippers affûté comme on l’a rarement vu. En effet, disons qu’il était plutôt coutume de se moquer du bide à bière du Barbu post-vacances plutôt que de le voir prêt à terroriser les défenses adverses.

Devant ce regain de forme, le uno a été interrogé là-dessus et voici ce qu’il a déclaré :

James Harden: “Start of the season I’m gonna be probably – not probably, the best shape I’ve been in 5, 6, 7 years. I don’t really wanna talk. I just wanna go out there and show it.” pic.twitter.com/n9jsuAzF8x

— Joey Linn (@joeylinn_) October 3, 2024

“Pour le début de saison, je vais être dans ma meilleure forme depuis 5, 6 ou 7 ans. Je ne veux pas beaucoup parler, je veux juste aller sur le terrain et le prouver. – James Harden

Un James Harden revanchard qui veut montrer qu’il peut encore porter une équipe sur ses épaules. Avec le départ de Paul George et la santé incertaine (comme d’hab) de Kawhi, The Beard va passer une bonne partie de la saison seul maître à bord des Voiliers. El Barbudo fait référence à son époque Houston quand il parle de sa meilleure forme physique depuis 5 ou 7 ans. Sa ligne de stats à l’époque : 32,4 points, 8,8 passes et 6,7 rebonds et un trophée de MVP pour la route. On émet de sérieux doutes quant à la capacité de Harden à être dans la course pour la récompense en trois lettres, mais on peut déjà le mettre favori au MVP des meilleures quotes du training camp.

Source texte : Joey Linn sur X