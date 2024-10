Monstrueux, phénoménal, ultra dominant, les superlatifs manquent pour décrire Joel Embiid quand il est sur ses deux jambes. Seulement voilà, le pivot bataille chaque année avec des petits soucis de santé, notamment au moment des Playoffs. Pour tenter de limiter la fatigue accumulée en cours de saison, les Sixers auraient donc prévu de davantage le reposer, et ce n’est pas pour déplaire à Jojo.

Un colosse aux pieds d’argile.

Voilà comment on pourrait résumer Joel Embiid sur ces dernières années. Et encore, le franco-américano-camerounais, n’est même pas le plus mauvais élève de la ligue dans ce domaine là. Mais bon, toujours est-il que malgré sa domination en saison régulière, le natif de Yaoundé peine à être en pleine possessions de ses moyens à l’approche des Playoffs. Une situation qui fait forcément grincer des dents dans la ville de l’amour fraternel.

C’est vrai que devoir se priver d’un mec capable de foutre 70 pions en un seul match, ce n’est pas forcément le moyen le plus simple pour passer un tour en postseason. Toutefois, le gros Jojo n’a jamais été vraiment enclin à ne pas jouer s’il s’en sent capable. En tout cas jusqu’à aujourd’hui. Au micro, d’ESPN, le MVP 2023 a en effet déclaré qu’il était désormais prêt à écouter les recommandations de sa franchise en termes de load management pour la saison à venir.

Joel Embiid gave a lengthy answer today, describing how he needs to be more proactive in managing his health throughout the course of the season.

“They gotta save me from myself…If they have to punch me and slap me, take my stuff away from me not to get on that court,… pic.twitter.com/wRfIaht01l

— PHLY Sixers (@PHLY_Sixers) October 3, 2024

Le load management, déjà, késseussé ? Ce terme barbare venu tout droit de l’autre côté de l’Atlantique, désigne tout simplement le fait de laisser au repos un des ses joueurs, sans qu’il ne soit forcément blessé. Pour cela, les franchises rivalisent parfois de créativité, et on compte désormais quelques spécialistes en la matière, coucou Kawhi Leonard, coucou LeBron James. L’objectif est de limiter la fatigue accumulée sur le long terme, pour que les meilleurs joueurs débarquent en Playoffs le moins abîmé possible. Mais revenons-en à notre Joel Embiid plus du tout national.

Visiblement, le pivot veut désormais mettre toutes les chances de son côté pour être le plus en forme que faire se peut une fois le mois d’avril venu. Pas une mauvaise idée si jamais on nous demande. Tout juste renforcés par l’arrivée de Paul George, les Sixers font partie des équipes les plus sérieuses de toute la NBA, et peuvent aisément prétendre à aller loin en Playoffs. Pour cela, il faudra toutefois compter sur un Joel Embiid en bonne santé, alors autant le ménager un peu.

