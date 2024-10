Caitlin Clark élue Rookie de l’Année quasiment à l’unanimité

Caitlin Clark ponctue sa saison de folie avec le trophée de Rookie de l’Année. Avec 66 premières places reçues sur 67 possibles, elle a failli faire l’unanimité, mais, comme à son habitude, c’est sa meilleure rivale, Angel Reese qui s’est mise sur son chemin avec une voix reçue.

L’eau mouille, le feu brûle et Caitlin Clark est élue Rookie de l’Année. Après déjà reçu le trophée version Associated Press, CC reçoit celui de la WNBA. Elle succède ainsi à sa propre coéquipière du Fever, Aliyah Boston.

“Je suis extrêmement honorée d’avoir été élue Rookie de l’Année, mais plus que ça, je suis reconnaissante envers tous ceux qui m’ont soutenu la saison dernière que ce soient ma famille, mes amis, mes coéquipières, nos fans ou encore l’organisation du Fever. Je suis si fière de ce qu’on a accompli et si excitées de voir ce que l’avenir nous réserve.” – Caitlin Clark à propos de son trophée de Rookie de l’Année

Contrairement à sa prédécesseure, la Pyromane des Fermières n’obtient pas le trophée à l’unanimité. La faute à une certaine Angel Reese. L’intérieure du Sky a reçu une seule voix. Il faut dire qu’avant sa blessure, elle avait largement sa place dans la discussion, suffisant pour que l’un des votants – peut-être (certainement) un natif de Chicago – accorde sa voix à la numéro 7 de la Draft.

Pour en revenir à Caitlin Clark, la nouvellement Rookie de l’Année ponctue une année 1 absolument folle à 19,2 points, 5,7 et 9,4 passes de moyenne. Outre cette ligne de stats, ce qu’on va surtout retenir, c’est la liste des records – longues comme le bras – qu’elle a fait tomber : record WNBA de passes décisives sur une saison (337) et sur un match (19), nombre de points marqués par une rookie (769), nombre de 3-points marqués par une rookie (122), pour n’en prendre que quelques-uns d’entre eux.

Sur le plan collectif, Caitlin Clark a ramené le Fever en Playoffs alors que la franchise n’avait plus goûté à la postseason depuis 8 ans. Un passage certes express, avec un sweep reçue de la part du Connecticut Sun, mais qui annonce de belles choses pour l’avenir.