En attendant la première liste de Frédéric Fauthoux pour les garçons, celle de Jean-Aimé Toupane, tout juste reconduit à la tête des Bleues, vient d’être dévoilée. Sur les 14 joueuses appelées, 9 sont médaillées d’argent lors des derniers JO. Pas vraiment de surprise donc, du grand classique.

Après nous avoir fait vibrer cet été lors des Jeux Olympiques de Paris, les Bleues sont de retour pour disputer deux matchs de qualification à l’Euro 2025. Le premier face à Israël, le 7 novembre prochain à Caen. Le second se déroulera quant à lui à Riga le 10 novembre, face à la Lettonie. Pour ces rencontres, Jean-Aimé Toupane a décidé de convoquer 14 joueuses, dont une grande partie déjà présente aux derniers JO. D’ailleurs, seules 3 médaillées d’argent manquent à l’appel. Sarah Michel Boury, partie en retraite après 9 ans de bons et loyaux services sous le maillot tricolore, Alexia Chery, qui a récemment annoncé vouloir faire une pause dans sa carrière, et Marine Fauthoux, absente pour “raisons personnelles impérieuses”.

14 joueuses retenues pour les deux prochains matches des Bleues en novembre 👊

Prêts à soutenir les vice-championnes olympiques en titre 🥈 dans la course à la qualif’ à l’Euro 2025 ? 🙌

+ d’infos : https://t.co/LTiUjbUDOA #PassionnémentBleu pic.twitter.com/3gg5mGp8Hk

— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) October 4, 2024

Cette fois-ci, pas de nouveau visage, mais des retours. Ceux de Pauline Astier et Carla Leite, pour pallier les absences à la mène, mais également de Mamignan Touré, Ana Tadic et Marie Paule Foppossi, qui ne figuraient pas dans la liste définitive pour les Jeux Olympiques. Pas de révolution pour nos vice-championnes olympiques donc, mais plutôt un groupe classique, sans doute encore renforcé par un été riche en émotions. Pour le moment et après leurs victoires face à Israël et l’Irlande en novembre 2023, les Bleues figurent en tête de leur groupe pour les qualifications à l’EuroBasket 2025. Une compétition qui se déroulera en juin 2025, et durant laquelle nos tricolores ne devraient pas être embêtées par les États-Unis. Ça fait toujours ça de moins à gérer.