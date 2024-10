Preview des Los Angeles Clippers – saison NBA 2024-25

Comme chaque année, un mois avant le début de la saison régulière, les équipes NBA sont analysées avec grande hexpertise. Jour après jour, une franchise est décryptée en profondeur. Aujourd’hui ? On file à Inglewood, le nouveau fief des Los Angeles Clippers. Qu’attendre de la bande à Kawhi Leonard pour sa première saison à l’Intuit Dome ?

Ce qu’il s’est passé la saison dernière

L’arrivée de James Harden avait annoncé la couleur aux Clippers, les Voiliers partaient en quête de titre et rapidement. Après quelques matchs pour trouver leur alchimie, les Clippers sont montés en puissance, montrant un visage conquérant et ambitieux.

Une dynamique qui n’a malheureusement pas survécu à l’arrivée du printemps, avec quelques blessures à gérer. Russell Westbrook puis Kawhi Leonard juste avant les Playoffs, de quoi perdre toute chance de lutter à armes égales avec les Mavs au premier tour. Encore une saison gâchée par un bobo qui tombe mal, une habitude pour les Angelinos. De quoi annoncer un été mouvementé en Californie.

Le marché de l’été

Ils partent : Paul George, Russell Westbrook, Mason Plumlee, Daniel Theis, Xavier Moon, Brandon Boston Jr., Moussa Diabaté, Erykah Badu

Paul George, Russell Westbrook, Mason Plumlee, Daniel Theis, Xavier Moon, Brandon Boston Jr., Moussa Diabaté, Ils prolongent : Tyronn Lue (coach), James Harden, Kai Jones, Terance Mann, Kai Jones

Tyronn Lue (coach), James Harden, Kai Jones, Terance Mann, Kai Jones Ils arrivent : l’Intuit Dome, 1000 toilettes, Nicolas Batum !, Derrick Jones Jr., Kris Dunn, Mo Bamba, Kevin Porter Jr., Kevon Harris, Cam Christie, Elijah Harkless, Trentyn Flowers

Le gros événement de l’été chez les Clippers est bien sûr le départ de Paul George. Incapable de se mettre d’accord avec sa direction, PG 13 quitte sa Californie natale pour rejoindre les Sixers, où il a pu obtenir le deal qu’il espérait. Russell Westbrook a lui aussi quitté le navire et part faire équipe avec Nikola Jokic à Denver.

Dans la case des arrivées, L.A. récupère Nicolas Batum, qui poursuit finalement sa carrière en NBA. Derrick Jones Jr., qui sort d’une bonne saison à Dallas, vient aussi renforcer les ailes. Les Clippers ont aussi donné une chance à plusieurs joueurs en quête de rebond, comme Mo Bamba ou Kevin Porter Jr. L’effectif semble clairement moins compétitif que la saison passée.

Le roster 2024-25 des Clippers

Meneurs : James Harden , Kris Dunn, Bones Hyland, Kevin Porter Jr., Kobe Brown

, Kris Dunn, Bones Hyland, Kevin Porter Jr., Kobe Brown Arrières : Terance Mann , Norman Powell, Amir Coffey, Cameron Christie

, Norman Powell, Amir Coffey, Cameron Christie Ailiers : Kawhi Leonard, Nicolas Batum, Trentyn Flowers, Jordan Miller

Nicolas Batum, Trentyn Flowers, Jordan Miller Ailiers-forts : Derrick Jones Jr., P.J. Tucker, Kobe Brown,

P.J. Tucker, Kobe Brown, Pivots : Ivica Zubac, Mo Bamba, Kai Jones

En gras les starters pressentis, selon les fameuses sources proches du dossier.

Dur de vraiment prédire le cinq de départ des Clippers cette saison. On a fait celui-ci en se basant sur les choix de Tyronn Lue l’an dernier, avec un Norman Powell qui resterait en tant que patron du banc. Il y a néanmoins de nombreuses options possibles pour Lue, avec bon nombre de joueurs qui peuvent jouer sur au moins deux postes. Vu le nombre de meneurs, est-ce fou de penser que James Harden pourrait repasser arrière ? Il s’est quand même totalement transformé en meneur ces dernières années, mais à quoi bon lui mettre trois joueurs en doublure ?

Une petite vidéo en passant ?

Kawhi Leonard et James Harden.

Avec les départs de Paul George et Russell Westbrook, il y a moins de leaders chez les Clippers, ce qui veut dire qu’il y a aussi plus de shoots et de responsabilités à partager entre ceux qui sont encore là. Kawhi Leonard et James Harden devraient avoir les mains bien remplies cette saison. Parfait pour ceux qui les choisiront en TTFL.

Infirmerie : le point sur les blessures

Pour une fois, la saison des Clippers n’a pas été un cauchemar vis-à-vis des blessures. Kawhi Leonard par exemple, n’avait plus joué autant de match en régulière depuis 7 ans ! Manque de pot pour lui, il s’est blessé au pire moment, juste avant le début des Playoffs, et est déjà incertain pour le premier match de la saison régulière. Le Klaw et Harden devront être au top de leur forme cette saison si L.A. veut faire quelque chose à l’Ouest.

Quels objectifs cette saison ?

Se battre pour une place en Playoffs et on verra bien ensuite.

L’an dernier, les Clippers apparaissaient comme un candidat légitime au titre avec leurs 4 All-Stars et plusieurs bons soldats autour. Depuis, Paul George et Russell Westbrook ont mis les voiles (sans mauvais jeu de mots) et les ambitions des Clippers en ont pris un coup.

Les leaders prennent un coup de vieux, et il n’y a pas mille options fiables derrière pour les soulager efficacement en attaque. C’est par le collectif que L.A. peut s’en sortir mais ça manque de profondeur pour tenir la distance à l’Ouest.

Le pronostic du rédacteur

42 victoires – 40 défaites Comme expliqué plus haut, les Clippers devraient prendre un coup avec le départ de deux cadres du vestiaire. Le recrutement a été intéressant mais il n’y a personne pour vraiment combler l’impact de Paul George. Quid aussi de l’affaiblissement de la raquette, avec peu d’options fiables derrière Zubac. Comme toujours à L.A., on surveillera de près la santé des uns et des autres. Attention aussi à l’alchimie du vestiaire puisque la direction a quelques bonnes têtes brulées à disposition (Hyland, Porter Jr., Kai Jones). Tyronn Lue devrait trouver les idées pour rester compétitif mais je ne vois pas L.A. faire mieux que la partie basse du Play-in Tournament cette saison.

