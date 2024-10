Une saison sans blessure pour Kawhi Leonard, un rêve ?

Nommé All-Star la saison dernière et dans une All-NBA Team pour la première fois depuis 2021, Kawhi Leonard n’a néanmoins pas réussi à laisser derrière lui ses problèmes de blessure, lui qui n’a quasiment pas pu participer aux Playoffs 2024. Peut-on encore croire à une campagne complète sans gros bobo pour la star des Clippers ?

Aucune saison terminée depuis… 2020

Le constat est terrible pour Kawhi Leonard.

Depuis son arrivée chez les Clippers en 2019, en tant que champion NBA, il n’a réussi à terminer qu’une seule de ses cinq campagnes à Los Angeles. C’était la première – en 2020 – quand les Clips ont été humiliés par les Nuggets dans la bulle anti-COVID d’Orlando. Depuis, Leonard a toujours terminé à l’infirmerie.

Saison 2020-21 : rupture partielle d’un ligament du genou en Playoffs

rupture partielle d’un ligament du genou en Playoffs Saison 2021-22 : année blanche

année blanche Saison 2022-23 : déchirure du ménisque en Playoffs

déchirure du ménisque en Playoffs Saison 2023-24 : douleurs au genou en toute fin de régulière puis en Playoffs

Au total, Kawhi Leonard n’a joué que 172 rencontres sur 318 possibles. Cela représente à peine 54% des matchs. C’est évidemment trop peu pour que les Clippers puissent assumer leurs ambitions de titre, eux qui n’ont pas réussi à faire mieux qu’une participation aux Finales de Conférence Ouest durant la période.

Kawhi Leonard, lui, est plus que jamais devenu le symbole de ces stars NBA qui ratent trop de matchs.

Un sursaut d’espoir l’an passé

Malgré les doutes incessants qui l’entourent, on a longtemps cru que Prime Kawhi était de retour la saison dernière. Après avoir pris un peu de temps à trouver son rythme (il restait sur une blessure au ménisque), Leonard avait retrouvé son meilleur niveau à partir de mi-octobre. Au total, Leonard a joué 68 rencontres – son plus gros total depuis 2017 – pour des stats de 24 points et 6 rebonds en plus de 34 minutes, le tout à une efficacité diabolique (52,5% au tir, 41,7% à 3-points, 88,5% aux lancers-francs). Cela lui a permis d’être All-Star, d’être élu dans la All-NBA Second Team, et de décrocher une belle prolongation de contrat (150 millions de dollars sur trois ans).

Sous son impulsion, et une fois l’équilibre avec James Harden trouvé, les Clippers enchaînaient les victoires et faisaient même office de favoris au sein de la Conférence Ouest. La suite, malheureusement, on la connaît.

Kawhi last season

– all star

-2nd team all NBA

-2nd most points he’s ever scored in a season

-career high 62.6 true shooting percentage

-most games he’s played in 7 years

HEALTH. Gotta find way to be there in April. But prime kawhi is still here.

pic.twitter.com/NTxFNQpp5v

— Jamal Cristopher (@JamCristopher) September 16, 2024

Malgré la déception accompagnant sa fin de saison, Kawhi Leonard a prouvé qu’il pouvait toujours évoluer à un niveau d’excellence que peu d’autres basketteurs sont capables d’atteindre. Tout ça en jouant 83% de la saison régulière. C’est ce à quoi les fans des Clippers peuvent s’attacher aujourd’hui.

Une régulière comme en 2023-24, mais avec les Playoffs ?

Ironiquement, c’est lorsque la NBA a mis en place la règle des 65 matchs pour lutter contre le load management que Kawhi Leonard en a joué 68. Reste à voir désormais s’il pourra réitérer la même durabilité cette saison, et surtout éviter de se blesser en Playoffs.

Pour rappel, Kawhi Leonard aurait dû participer aux JO de Paris 2024, mais il a finalement été remplacé lors de la préparation à cause de ses soucis au genou. On a récemment appris qu’il avait dû se faire opérer du genou au mois de mai pour réduire son inflammation. Si pas mal de spéculations ont entouré son retrait de Team USA cet été, c’était probablement la chose la plus raisonnable à faire connaissant l’historique de blessures de Leonard. Cela pourrait même le motiver pour la campagne à venir.

Kawhi Leonard is going to remind everyone why he's still one of the most efficient two-way stars in the NBA 😤 pic.twitter.com/Kq5SPfkwki

— Clippers Nation (@ClipperNationCP) September 16, 2024

Après un été passé à se reposer et à se préparer pour la saison à venir, Kawhi Leonard rêve – comme nous – de réaliser une saison complète. Une saison où il joue le premier match et où il est sur le terrain pour le dernier. Ce n’est pas gagné sachant que Kawhi est d’ores et déjà limité au camp d’entraînement des Clippers, et que son genou “pourrait le gêner pour le reste de sa carrière”. Mais avec le départ de Paul George vers les Sixers, les Clips en auront plus que jamais besoin s’ils veulent rester compétitifs à l’Ouest.

Cela ne signifie pas qu’il faut mettre toutes les responsabilités sur les épaules de Kawhi, le coach Tyronn Lue est bien trop intelligent pour ça. Mais l’absence de PG-13 signifie par contre que la moindre blessure de Leonard peut coûter cher aux Clippers. Dans une conférence qui aura des allures de Wild Wild West, Los Angeles risque de souffrir.

Leonard pourra compter sur James Harden et une armée de role players pour le soutenir. Mais au final, une chose est sûre et certaine : les Clippers vivront et mourront en fonction de l’état de santé de Kawhi.

On signe où pour qu’il réalise ENFIN une saison complète ?

Kawhi annonce qu'il compte bien jouer l'Opening Night le 23 octobre prochain. https://t.co/IwkugJyUWm

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 30, 2024