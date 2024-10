L’ère Kawhi Leonard – Paul George a officiellement pris fin cet été chez les Clippers. Qui dit fin de cycle dit souvent reconstruction mais est-ce vraiment dans l’intérêt des Angelinos de tout faire péter ?

Le départ de Paul George, la promesse d’une perte de compétitivité à l’Ouest

Début juillet, Paul George actait sa fin d’aventure dans la Cité des Anges. Lui, le Californien d’origine, n’avait pas réussi à se mettre d’accord avec des Clippers visiblement pas désireux de se saigner financièrement pour un ailier certes talentueux mais qui ne va pas en rajeunissant (34 ans). Si L.A. soulage un peu ses livres de compte avec ce départ, la bande à Tyronn Lue va surtout sentir un grand vide à la rentrée sans son nonuple All-Star. Si les blessures pouvaient parfois le mettre sur la touche, Paul George reste l’un des meilleurs two-way players de NBA, un joueur qui tournait encore à 22,6 points, 5,2 rebonds et 3,5 passes de moyenne l’an passé.

Apport en défense, shoot, création offensive, il va falloir combler tout ça pour les Clippers et la Free Agency n’a pas offert de solution. Derrick Jones Jr. va certainement apporter son intensité défensive mais il est loin du niveau de PG 13, surtout offensivement. Si on ajoute à ça le départ de Russell Westbrook qui était un bon energizer en sortie de banc, cela fait beaucoup pour une équipe des Clippers obligée de batailler dans la compétitive Conférence Ouest.

Avec 51 victoires en 2023-24, la franchise désormais basée à Inglewood avait su décrocher le 4ème spot au classement de sa conférence. Qu’en sera-t-il en 2025, alors que l’équipe semble clairement moins forte sur le papier et que d’autres tapent à la porte derrière ? (Memphis de retour dans le Top 8, Houston qui pousse, Kings, Warriors, Lakers, Pelicans toujours là) C’est d’autant plus vrai avec des leaders qui vieillissent (Harden a 35 ans, Leonard 33) et qui ne sont pas immunisés contre les blessures, loin de là..

Une reconstruction ? Le Thunder n’attend que ça

Si Steve Ballmer et son staff estiment que le titre ne peut pas être joué, la solution naturelle serait d’opter pour une reconstruction. Avec en plus l’arrivée dans une salle flambant neuve, cela pourrait marquer un nouveau cycle pour les Voiliers. Le plan serait ainsi de vendre les joueurs les plus “bankables” de l’effectif (Kawhi, Harden, Powell etc) pour accumuler des jeunes et des picks et relancer un nouveau projet autour de nouveaux hommes forts.

Sauf que ça, c’est très beau sur le papier mais dans la pratique c’est beaucoup moins facile… En effet, avec les trades de Paul George et de James Harden, les Clippers ont hypothéqué tous leurs tours de Draft pour les prochaines années. C’est simple, L.A. n’a plus le moindre contrôle sur ses choix de Draft jusqu’à.. 2030 ! Sur les trois prochaines saisons, c’est le Thunder qui a la main sur les choix des Clippers, soit en prenant le pick (merci le trade de Shai) soit en inversant son pick avec celui de L.A., ce qu’on appelle dans le jargon une Billy King (les fans des Nets apprécieront). Ensuite, ce sont les Sixers qui pourront jouer avec les picks de L.A. en 2028 et 2029.

En clair, si Tyronn Lue et les siens commencent à perdre des matchs par dizaine, aucun des cracks des prochaines Drafts ne viendra renforcer leurs rangs. Une sacrée galère en perspective..

Quelle solution pour les Clippers ?

Dans l’état actuel, deux alternatives s’ouvrent pour les voisins des Lakers. La première, c’est de continuer à jouer la gagne le temps de retrouver une certaine stabilité de picks. Il faudra se montrer inventif, avec des leaders qui vont devoir être remplacés à un moment. C’est d’autant plus compliqué que L.A. n’a pas de picks à envoyer pour faire signer un All-Star sur le marché.

L’autre option serait de trouver le moyen de récupérer une partie des picks qui ont été transférés précédemment, histoire de pouvoir tanker en paix, un peu comme a fait Brooklyn cet été. Pour cela, il faudra négocier avec les Sixers ou le Thunder. Il s’agit de deux équipes qui visent la victoire à court terme et qui pourraient ouvrir l’oreille à l’idée d’obtenir de nouvelles armes pour y arriver. Négocier avec Philly risque néanmoins d’être compliqué vu les contrats de l’effectif derrière le Big 3. On n’imagine pas non plus un James Harden revenir dans la Cité de l’amour fraternel.

Le Thunder a plus de marge de manœuvre, mais rien ne dit que Sam Presti mordra à l’appât. Pourquoi perdre des assets pour récupérer un Kawhi certes précieux à court terme mais vieillissant ? Avec l’axe Shai – Williams – Holmgren, OKC a déjà un pilier extrêmement solide et jeune, bien entouré par de nombreux soldats. Et la cerise sur le gâteau, la possibilité de récupérer de nouvelles pépites selon les malheurs de L.A..

Autant dire que la première solution semble la plus probable, au moins à court terme.

Les Clippers auraient toutes les raisons du monde de penser à une reconstruction mais les échanges réalisés ces dernières années réduisent fortement leurs options pour repartir de zéro. Il va falloir que Lawrence Frank (GM) soit très créatif pour relancer son équipe malgré si peu d’assets à utiliser.