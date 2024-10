Preview des Golden State Warriors – saison NBA 2024-25

Comme chaque année, un mois avant le début de la saison régulière, les équipes NBA sont analysées avec grande hexpertise. Jour après jour, une franchise est décryptée en profondeur. Aujourd’hui ? Ce sont les Golden State Warriors qui passent sur notre radar et spoiler, on a pas trouvé Klay Thompson. Retour sur l’intersaison, présentation de l’effectif, rappel des objectifs et pronostic, c’est parti pour la présentation des guerriers de la Baie d’Oakland !

Ce qu’il s’est passé la saison dernière

46 victoires – 36 défaites, dixièmes de l’Ouest ; une phrase qui résume bien la guerre qu’était cette conférence la saison passée. Mais si un mot devait résumer l’année dans la Baie, ce serait souffrance. Difficile de voir l’ancien glorieux trio battre en retraite. Stephen Curry n’a pas été ridicule, très loin de là, mais son impact n’avait rien à voir avec celui des saisons précédentes. Klay Thompson a lui été grandement critiqué et a fini son aventure aux Warriors au terme de la pire performance individuelle de sa carrière. Enfin Draymond Green a davantage prouvé ses talents de combattant de MMA que de basketteur avec deux tristes “représentations” sur Rudy Gobert et Jusuf Nurkic. Lors du play-in, Golden State s’est largement incliné face à des Sacramento Kings qui ont été avalés deux jours plus tard par les New Orleans Pelicans sans Zion Williamson. Grosse tristesse.

Mais pour voir le verre à moitié plein, la jeune garde s’est révélée à San Francisco. Brandin Podziemski et Trayce Jackson-Davis ont réalisé des excellentes saisons rookies tandis que Jonathan Kuminga a passé un immense step quelques jours après avoir remis en questions les aptitudes de Steve Kerr. Il fallait au bien ça pour contrebalancer les performances assez moyennes d’Andrew Wiggins, Chris Paul ou encore Kevon Looney.

Le marché de l’été

Ils partent : KLAY THOMPSON, Chris Paul, Dario Saric, Jerome Robinson, Usman Garuba, Lester Quinones

Ils prolongent : Stephen Curry, les doutes

Ils arrivent : Buddy Hield, De’Anthony Melton, Kyle Anderson, Lindy Waters III, Kevin Knox, Reece Beekman, Daeqwon Plowden, Jackson Rowe

C’est le tremblement de terre de l’été en NBA : Klay Thompson a quitté les Golden State Warriors. La fin d’une aventure de 13 ans qui a mené la franchise à quatre titres, une dynastie légendaire tout simplement. Mais tout comme Chris Paul, il semble réellement qu’il était en fin de parcours en Californie. Les jambes n’étaient plus celles de vingt ans et ça se voyait un petit peu trop. Une fois l’aspect émotionnel digéré (étant donné que ce soit possible), ce ne sont pas forcément des mauvaises nouvelles du point de vue purement sportif. L’année prochaine, l’équipe de Steve Kerr sera plus jeune, plus athlétique et ce sont ces line-ups qui fonctionnaient la saison passée.

Le Splash Bro a été “remplacé” par un Splash Buddy. Hield est un des meilleurs shooteurs de toute la NBA et va permettre à Golden State de conserver sa légendaire adresse de loin. En défense c’est une autre histoire, mais le duo de canardiers le plus efficace de la Ligue sera surement encore en Californie. De’Anthony Melton pourra lui apporter de la défense sur les lignes extérieurs et également un peu de shoot, sauf surprise, il aura plus d’impact que Chris Paul l’année dernière. Enfin, Kyle Anderson a été recruté pour remplacer Dario Saric. Sur un poste différent bien sûr, mais Slow Mo apportera l’intelligence de jeu et la polyvalence essentielle au jeu des Warriors.

Le roster 2023-24 des Warriors

Meneurs : Stephen Curry , De’Anthony Melton, Gary Payton II, Reece Beekman (two-way), Pat Spencer (two-way)

, De’Anthony Melton, Gary Payton II, Reece Beekman (two-way), Pat Spencer (two-way) Arrières : Brandin Podziemski , Buddy Hield, Daeqwon Plowden (two-way)

, Buddy Hield, Daeqwon Plowden (two-way) Ailiers : Andrew Wiggins, Jonathan Kuminga , Moses Moody, Lindy Waters III, Gui Santos

, Moses Moody, Lindy Waters III, Gui Santos Ailiers-forts : Draymond Green , Kyle Anderson, Jackson Rowe

, Kyle Anderson, Jackson Rowe Pivots : Trayce Jackson-Davis – Kevon Looney

En gras les starters pressentis, selon les fameuses sources proches du dossier.

Steve Kerr a utilisé un certain nombre de cinq majeurs la saison dernière et par conséquent, il est très difficile de parier sur celui qui s’imposera au cours de l’année. Stephen Curry sera évidemment titulaire sur la back-court, mais il pourrait bien être accompagné de Podziemski, de Melton ou de Hield. Quoi qu’il en soit, la rotation à cinq avec Payton II en plus est très complémentaire et qualitative.

Le tacticien a également le choix entre jouer petit ou jouer grand. Le trio Andrew Wiggins – Jonathan Kuminga et Draymond Green permet aux Warriors de switcher sur chaque écran et de pouvoir répondre à des raquettes de petite taille. En revanche, lorsqu’ils doivent affronter les Los Angeles Lakers ou les Minnesota Timberwolves, ils pourraient bien envoyer au feu un trio Jonathan Kuminga – Draymond Green et Trayce Jackson-Davis. Avec en plus Kyle Anderson et Kevon Looney, les postes 3 à 5 offrent aussi de plus nombreuses options et variantes que l’an passée.

Stephen Curry et… Jonathan Kuminga ?

Il y a une valeur sûre pour les Golden State Warriors en TTFL depuis trois ans et c’est Stephen Curry ! Le meneur est toujours un des meilleurs joueurs du monde et il l’a prouvé lors des Jeux olympiques de Paris en 2024. Capable d’allumer la mèche de partout et à tout moment, il est le pyromane ultime et peut rapporter gros lors de nombreuses soirées. Jonathan Kuminga a passé un cap en deuxième partie de saison dernière et a montré qu’il était un scoreur capable de dépasser assez aisément les 20 points et 6 rebonds par match. Lors des soirs d’adresse, ça fait 40 en TTFL. Les autres joueurs majeurs de Golden State, Draymond Green et Brandin Podziemski ne s’illustrent pas forcément sur la feuille de stats, par conséquent, il est très risqué de les utiliser dans le jeu.

Infirmerie : le point sur les blessures

Klay Thompson, Dario Saric et Chris Paul étaient les plus gros “potentiels à blessure”, mais ils sont partis cet été. Gary Payton II n’a pu jouer que 44 matchs la saison dernière à cause d’une blessure à la cuisse, mais était revenu en fin de saison. Sinon, il n’y a pas grand chose à signaler, tous les voyants semblent au vert pour cet effectif rajeuni. Il faut croiser les doigts et toucher du bois, mais l’infirmerie pourrait bien être largement plus vide cette année. Tout le monde devrait, en tout cas, être en forme à la reprise, sauf mauvaise surprise au cours de la présaison.

Quels objectifs cette saison ?

Faire peur, à nouveau. Si un dernier titre de Stephen Curry dans la Baie semble de plus en plus être un objectif irréaliste, le management a fait les changements nécessaires pour redevenir une équipe qui compte dans la Conférence Ouest. L’hommage à Klay Thompson risque d’être fabuleux et à ne surtout pas louper, mais si les Warriors ne font pas mieux que la saison précédente, sportivement, ce serait une immense déception. Malgré la difficulté de la Conférence Ouest, une qualification directe pour les Playoffs suivi d’une série remportée est un objectif raisonnable pour la bande de Steve Kerr.

Il faut également préparer la transition en Californie. Brandin Podziemski, Trayce Jackson-Davis et Jonathan Kuminga ont commencé à prendre le pouvoir l’année dernière et si ça continuait à être le cas cette saison, ce serait une excellente nouvelle pour les guerriers. Ce sont eux qui représentent l’avenir des Warriors sur le long terme et les voir se développer dans la victoire, toujours mentorés par un des meilleurs joueurs de l’histoire du jeu en la personne de Stephen Curry représenterait le scénario idéal.

Le pronostic du rédacteur

49 victoires – 33 défaites Trois victoires de plus que la saison dernière seulement, malgré un effectif que je trouve plus équilibré et un Draymond Green qui, souhaitons-le, devrait écoper de moins de matchs de suspension. Tout simplement parce que la Conférence Ouest dans son ensemble s’est améliorée et que cet excellent bilan ne correspondra, selon moi qu’à une huitième place. Contrairement à l’année passée où ils avaient été un petit peu décrochés, je pense les voir à la lutte jusqu’à la fin de la régulière et montrer au global, une bien meilleure image. Des progrès qui se traduiront pas une qualification en Playoffs !

