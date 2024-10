Nouvelle saison NBA est synonyme de nouveau tour d’horizon des franchises au cours des 30 previews en 30 jours. Toutes les équipes ont des raisons d’être suivies cette année et particulièrement les Warriors. Alors entre les 4 000 paniers à 3-points de Stephen Curry, le All-Star Game à la maison et bien sûr les expulsions de Draymond Green, voici les 10 raisons de suivre les Golden State Warriors en 2024-25 !

#1 : Stephen Curry qui atteint les 4 000 tirs à 3-points marqués

Il manque 253 paniers au Chef pour atteindre la barre symbolique des 4 000 tirs à 3-points marqués. Vu la cadence du bonhomme, ça devrait être plié avant le All-Star Break. Rendez-vous début 2025 pour voir le Baby Face écrire encore un peu plus sa légende. D’ici là, il aura certainement déjà mis le feu à deux ou trois défenses avec des shoots dont lui seul a le secret. Le numéro 30 approche du crépuscule de sa carrière. S’il pense déjà à l’après, il a encore des dizaines de Night, Night à distribuer avant de se retirer.

#2 : le retour de Klay Thompson au Chase Center

Sortez les mouchoirs ! Le 13 novembre sera une soirée pleine d’émotion du côté du Chase Center. Klay Thompson va faire son grand retour à San Francisco ! L’horrible match du play-in 2024 face aux Kings sera certainement oublié pour se remémorer les plus grands moments du tireur d’élite : le game 6 face au Thunder en 2016, les 37 points en un quart-temps face aux Kings ou encore les 60 points en 29 minutes contre les Pacers. Les vidéastes de Golden State doivent déjà être au four et au moulin pour préparer la plus belle vidéo hommage possible.

#3 : les « Splash Bro » qui deviennent les « Splash Buddy »

À San Francisco, un tireur d’élite peut en cacher un autre. Steph Curry a peut-être perdu son Splash Bro, mais Mike Dunleavy Jr s’est activé pour lui dégoter une nouvelle gâchette en la personne de Buddy Hield. Il n’est pas certain que cela soit suffisant pour que le Chef fasse le deuil de Klay, mais il n’en reste pas moins que le nouveau pistolero a déjà fait ses preuves. À vrai dire, les Warriors seraient peut-être même gagnants. Ils ont perdu un pistolet qui avait une sérieuse tendance à s’enrayer pour récupérer un Dragunov flambant neuf.

#4 : la saison de l’explosion pour Jonathan Kuminga

C’est enfin l’heure pour Jonathan Kuminga d’exploser. Steve Kerr a mis du temps, mais il a compris que le jeune joueur avait du potentiel. Avec le départ de Klay Thompson, JoKu va voir son rôle grandement améliorer. Encore mieux, l’ailier explosif est en contract year. Il a toutes les raisons du monde de pouvoir faire parler tout son incroyable potentiel afin de prendre le pactole l’été prochain. JK peut devenir une pièce centrale de l’effectif californien et ce dès le mois d’octobre, pour prouver que les Warriors peuvent compter sur lui pour l’avenir.

#5 : les saisons 2 de Brandin Podziemski et Trayce Jackson Davis

En parlant d’avenir, il y a deux joueurs qui pourraient devenir des éléments centraux du futur des Warriors : Brandin Podziemski et Trayce Jackson-Davis. Le premier a brillé la saison passée avec quasiment 10 points de moyenne. Il a même réussi à se faire une place dans le 5 majeur en cours de saison au nez et au bouc de Klay Thompson. Tous les feux sont au vert pour le Pod qui devrait prendre 8 à 10 tirs à 3 points par match. Des munitions quasi-illimitées pour arroser les défenses adverses. Le second s’est mis en marche au fil de la saison. Tel un moteur diesel, il a mis du temps pour se chauffer, mais il a connu une belle fin d’exercice 23-24 où il a flirté avec les 10 points de moyenne magnifiée par un poster sur Wemby et celui-là, tout le monde ne l’a pas à son palmarès.

#6 : les expulsions de Draymond Green

Il faut dire que Draymond Green a tenté de lancer sa carrière dans le MMA, la saison dernière. Tout a commencé par un bel étranglement sur son super pote Rudy Gobert. La sanction : 5 matchs de suspension. Le Warrior a profité de ce temps loin des parquets pour aiguiser son jab. Juste après son retour, il a pu essayer le fruit de son entraînement sur le pauvre Jusuf Nurkic qui, pour une fois, n’avait rien demandé. La sanction : une suspension à durée indéterminée le temps qu’il retrouve ses esprits. Et si notre futur combattant UFC remettait le couvert la saison prochaine histoire de taper dans l’œil de Dana White ?

#7 : la rumeur LeBron James à la Trade Deadline

C’est la nouvelle lubie de tous les fans de basket : voir la réunion sous le même maillot entre LeBron James et Stephen Curry. Il faut dire que l’association aux Jeux Olympiques nous a permis de fantasmer un peu. Les Warriors ont déjà approché les Lakers l’année dernière pour récupérer le King au sein de leur royaume. Si les résultats des Angelinos ne sont pas bons, peut-être que Rob Pelinka sera tenté de laisser filer son roi pour confier les clés du château à sa descendance. Lol.

#8 : le All-Star Game à la maison

La plus grosse attraction de l’année du côté de San Francisco, c’est bien sûr le All-Star Week-End. Entre Rising Star Challenge oubliable, Skills Challenge incompréhensible, concours à 3-points (rien à dire ici, c’est le seul évent intéressant), Slam Dunk Contest dispensable (merci Mac McClung pour les travaux ceci-dit) et All-Star Game pourri, la NBA aura certainement de nouvelles idées pour essayer de sauver son pauvre événement annuel.

#9 : les déclaration de Steve Kerr en année électorale

Alors que les élections américaines, ça, c’est intéressant. Si Steve Kerr n’a vraiment pas brillé sur le banc de Team USA, il l’a fait en apportant son soutien à Kamala Harris, la candidate démocrate à la Maison-Blanche. Le coach des Warriors a souhaité bonne nuit ou du moins Night Night en avance à Donald Trump. Avec le scrutin qui approche, le grand manitou de Golden State aura tout le loisir pour trouver de nouvelles pirouettes afin de moquer l’actuel président des États-Unis.

#10 : l’arrivée des Golden State Valkyries en WNBA

Dès 2025, les Warriors ne seront plus seuls à San Francisco. Ils vont accueillir une franchise WNBA, les Valkyries. Véritable bouchée d’air frais du côté d’Oakland, on peut déjà trouver un point commun entre les deux équipes. Il se trouve dans le nom de l’équipe, tous les deux en rapport avec la guerre. Les Valkyries étaient des déesses guerrières au service d’Odin tandis que les Warriors sont de valeureux guerriers. On se quitte sur cette dernière comparaison un peu bancale, mais attention, San Francisco pourrait vite devenir une ville imprenable en 2025.