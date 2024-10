Direction la Baie d’Oakland aujourd’hui pour parler des Golden State Warriors. Sans surprise, c’est encore et toujours Stephen Curry qui nous poussera à regarder les matchs des Dubs. Le Chef devrait encore nous concocter un menu étoilé en 2025.

Le temps passe si vite et Stephen Curry va attaquer sa… 16ème saison NBA déjà. Qu’a-t-il encore à prouver ? Plus grand-chose, pour ne pas dire rien. Non seulement Steph a 4 titres de champion NBA et 2 titres de MVP, plus un MVP des Finales, mais il a désormais le palmarès complet sur la scène internationale. Après deux titres en Coupe du Monde avec Team USA, Curry a récupéré l’or cet été pour son premier et probablement seul tournoi olympique.

Si ses performances peuvent parfois varier grandement d’un match à l’autre, le Chef a prouvé aux JO (face à la Serbie et la France notamment) qu’il reste un joueur capable de lancer un brasier en seulement quelques instants. Un joueur qui peut changer un match et passer d’une perf passable à une perf extraordinaire en quelques tirs à longue distance. Meilleur shooteur de l’histoire de la NBA, Curry va encore canarder à foison lors de la saison 2024-25. Il a prouvé l’an passé qu’il pouvait encore sortir des gros cartons, comme son match à 60 points face aux Hawks. Le départ de Klay Thompson, son Splash Brother, risque de pousser Curry à tenir un rôle encore plus important en attaque. De quoi peut-être envisager de taper le record à 3-points sur un match ? (14 tirs primés) Pas gagné, mais sait-on jamais avec un phénomène pareil !

Toujours aussi ambitieux pour ses Warriors, Curry espère que ses coéquipiers pourront lui offrir suffisamment de soutien en attaque pour jouer la gagne à nouveau et aller tenter de gagner une 5ème bague de champion. Baby Face ira-t-il chercher un dernier titre avant de raccrocher ?