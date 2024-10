La TrashTalk Fantasy League est de retour pour une nouvelle saison ! Qui dit nouvelle saison, dit preview qui va avec. Quels joueurs choisir pour viser le best pick ? Qui éviter sous peine de carotte ? Direction San Francisco aujourd’hui pour parler des Golden State Warriors !

#Les bons plans annoncés : Stephen Curry

Quand Stephen Curry va, tout va chez les Warriors. Patron incontesté des Dubs, le Chef sera encore la référence TTFL de l’équipe de Steve Kerr. Un joueur qui peut offrir de sacrés scores lorsqu’il empile les 3-points comme certains collectionnent les timbres. Le problème, c’est que Baby Face peut aussi passer à côté à longue distance et ça donne des écarts assez importants entre les soirs de dinguerie et les soirs de carotte. Autour de Steph, pas mille options intéressantes. Draymond Green peut encore aller chercher des 30 avec son jeu en trois dimension, mais ça volera pas très haut. Jonathan Kuminga semble la seconde meilleure option puisqu’il fait des gros progrès au scoring et qu’il contribue efficacement au rebond. Pas un choix premium mais de quoi combler en fin de mois.

#Les trois meilleures moyennes de l’équipe la saison passée