Salaires des Golden State Warriors – saison NBA 2024-25

Source image : montage via CC0 Public Domain via www.publicdomainpictures.net

Comme à chaque nouvelle saison NBA, on se prend pour des experts-comptables en analysant les finances des équipes de la Grande Ligue. Qui rendrait son banquier fier, qui le ferait suer au sens propre comme figuré et qui est complètement ruiné ? On fait le bilan franchise par franchise. Aujourd’hui, on passe à la loupe les Golden State Warriors !

# Pour tout comprendre sur les salaires NBA :

Les salaires 2024-25 des Golden State Warriors

Situation financière par rapport au salary cap

Le seuil de la Luxury Tax est fixé à 170,814,000 $ cette année.

$ cette année. Le Salary Cap de la NBA est fixé à 140,588,000 $ cette année.

$ cette année. Le seuil du Premier Apron est fixé à 178,132,000 $ cette année.

$ cette année. Le seuil du Second Apron est fixé à 188,931,000$ cette année.

Les rois de la deuxième partie de la dernière décennie vont payer la Luxury Tax cette saison. Simplement, ils ont réussi à éviter toute autre pénalité que financière en ne dépassant pas le cap du Premier Apron. Le propriétaire n’a pas peur de dépenser de l’argent.

Le contrat de Stephen Curry est le plus élevé de toute la NBA cette saison et pourtant personne ne le relève ni le critique. La marque des très grands joueurs.

Joueurs sous contrats garantis pour la saison 2025-26 :

Stephen Curry

Andrew Wiggins

Draymond Green

Buddy Hield

Kyle Anderson

La base de cette “nouvelle” version des Golden State Warriors est verrouillée. De plus, les contrats des jeunes joueurs de l’effectif disposent de Team Options et pourront être conservés sans aucun problème.

Trois joueurs à surveiller cette saison :