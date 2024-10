La rentrée NBA approche et cela veut dire un passage en revue de toutes les franchises une par une. On parle bien sûr des 30 previews en 30 jours, la série préférée de ta chaîne YouTube préférée. Chaque jour, un point complet sur l’année à venir d’une franchise NBA. Revue d’effectif, attentes, grosse question et petit prono maison, vous connaissez la formule. Aujourd’hui, direction San Francisco pour aller voir la Dub Nation, on fait le point sur les Golden State Warriors.

Pour retrouver l’intégrale de nos vidéos, c’est juste ici

Comme toujours du côté de la Baie d’Oakland, on parle de victoires et de quête de titres. Mais les Warriors ont-ils les armes pour rêver d’un retour au premier plan à l’instant T ? Malgré ses exploits aux JO, Stephen Curry n’est plus tout jeune et ça manque d’options fiables à ses côtés pour vraiment porter les Warriors soir après soir. Il faudra aussi se faire au départ de Klay Thompson. Si le Splash Brother n’était plus sa meilleure version, il était toujours un cadre du vestiaire et l’un des leaders du groupe. On ne serait pas étonnés non plus de voir Mike Dunleavy Jr. tentait un move en cours de saison si un joueur majeur devenait subitement disponible sur le marché. Que nous réservent les Warriors en 2025 ?