La pré-saison NBA commence à prendre sa place dans le paysage du basket (et dans nos nuits). Au programme de ce dimanche cinq affiches, avec un premier rendez-vous entre Pacôme Dadiet et Tidjane Salaün, mais aussi le retour de LeBron James !

Le programme complet

16h : Nuggets – Celtics

23h : Hornets – Knicks

1h30 : Raptors – Wizards

2h : Pistons – Bucks

3h30 : Lakers – Suns

Celtics vs Nuggets : acte II à Abu Dhabi

Après un premier affrontement, vendredi dernier, qui n’a clairement pas marqué les esprits, Boston et Denver remettent le couvert aux Émirats arabes unis. L’occasion de voir une nouvelle fois Nikola Jokic, Russell Westbrook et Jayson Tatum, mais surtout de revoir Payton Pritchard enchaîner les bombinettes à longue distance.

Un duel entre le champion en titre et un des nombreux prétendants à la destitution des nouveaux rois de NBA mais attention, malgré l’affiche alléchante, il ne faut pas s’attendre à une rencontre à forte intensité. Il s’agit là encore d’un match de pré-saison, histoire de mettre certains automatismes en place à la fois pour les joueurs, mais aussi pour la NBA qui a rencontré quelques problèmes lors du premier match notamment au niveau de son tableau d’affichage.

Donc là si j’ai bien tilté on est passé de 104-103 Nuggets à 102-103 Celtics parce que la table de marque s’est plantée dans les chiffres.

C’est la présaison pour tout le monde hein 😭

Un duel 100% français

Cocorico ! Il est là LE duel cette journée dominicale, le premier affrontement entre Tidjane Salaün et Pacôme Dadiet. Le rendez-vous immanquable entre les numéros 6 et 25 de la dernière Draft, à l’occasion d’un petit match entre Hornets et Knicks. Peut-être qu’on survend un peu cette affiche, mais c’est toujours sympa (et intéressant !) de voir des Français faire leurs premiers pas avec le maillot d’une franchise NBA sur le dos.

Bien sûr, la grande attraction new-yorkaise de ce début de saison n’est pas Pacôme Dadiet mais bien Karl-Anthony Towns, tout fraichement débarqué dans la Big Apple. Est-ce que le gros chatounet sera prêt pour son premier match sous les couleurs de la ville qui ne dort jamais ? Ça, on ne le sait pas encore, mais s’il fallait une nouvelle raison pour regarder cette rencontre, KAT en est une.

En parlant de Français, Alexandre Sarr va lui aussi faire ses grands débuts avec le maillot de Washington, en déplacement, à Toronto, et il sera accompagné de son compère Bilal Coulibaly. Rendez-vous à 1h30 du matin pour voir nos deux frenchies jouer leurs premières minutes main dans la main.

Le retour du roi

Comme c’est le cas depuis maintenant… 21 ans, la principale attraction en NBA reste LeBron James. Après avoir laissé son fils faire ses premiers pas en solo contre les Wolves, le King devrait renfiler les baskets pour la réception des Suns à 4h du matin.

Comme pour le duel entre Celtics et Nuggets, il ne faut rien attendre de particulier de ce match, mis à part le fait de voir, peut-être, le duo père/fils ensemble sur un parquet NBA face à Kevin Durant, Bradley Beal et Devin Booker.

Source texte : NBA