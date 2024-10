Les Lakers ont joué leur premier match de présaison cette nuit contre Minnesota. Si LeBron était en civil sur le banc, son fiston Bronny James était bien sur le parquet et s’est illustré à travers sa défense. Cela n’est pas passé inaperçu aux yeux du coach J.J. Redick.

On ne sait pas quel rôle aura Bronny James cette saison. On ne sait pas non plus s’il arrivera un jour à être un joueur qui pèse offensivement. Ce qu’on sait par contre, c’est qu’il possède un vrai potentiel défensif, et on l’a vu cette nuit dans le match opposant les Lakers aux Wolves.

En l’espace de 16 minutes en sortie de banc, Bronny a terminé avec 2 points (1/6 au tir), 1 rebond, 1 passe mais surtout 3 contres, dont un chasedown block qui a sans doute rendu Papa très fier depuis le banc.

BRONNY JAMES CHASEDOWN BLOCK 😳 pic.twitter.com/7FwjUpNXfU

— Bleacher Report (@BleacherReport) October 5, 2024

Bronny James doing it on both ends 💪

The block leads to the assist to Rui for 3!

📺 MIN-LAL #NBAPreseason on NBA TV pic.twitter.com/GMnSYWm2b3

— NBA (@NBA) October 5, 2024

L’énergie démontrée par Bronny James en défense a séduit le coach J.J. Redick.

“Il peut faire des choses – à sa taille – qui sont vraiment uniques en défense. Je pense qu’il peut devenir un défenseur vraiment très perturbant.”

L’avenir nous dira si le potentiel défensif de Bronny se traduit en NBA, mais le fils de LeBron est en tout cas en train de marquer des points auprès de Redick. Ce dernier a notamment souligné sa progression depuis la reprise des entraînements, et en particulier au cours de la semaine passée.

JJ Redick on Bronny James: “I think

defensively at his size he’s unique. On the offensive end, he's trying to figure out who he is…He’s very easy to coach. I like being around him and I'm rooting for him. #Lakeshow pic.twitter.com/WYzfxgXOdb

— Lauren Jones (@LoJoMedia) October 5, 2024

__________

Source texte : ESPN