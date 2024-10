Evan Fournier a fait ses débuts avec l’Olympiakos en EuroLeague

Alors que la saison régulière NBA ne commence que dans deux semaines et demie, celle de l’EuroLeague est déjà repartie. Qui dit EuroLeague dit Olympiakos, et qui dit Olympiakos dit Evan Fournier. Le Frenchie a fait ses débuts hier dans la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Un premier match qui s’est déroulé du côté d’Istanbul dans la salle du Fenerbahçe, face à la nouvelle équipe d’un certain Boban Marjanovic.

Dans le cinq de départ, Evan Fournier a passé plus de 22 minutes sur le parquet turc, soit le deuxième plus gros temps de jeu de son équipe (le coach Georgios Bartzokas a néanmoins bien fait tourner…) derrière l’ancien joueur des Kings Sasha Vezenkov. Deuxième temps de jeu, mais malheureusement pas deuxième au niveau de l’impact car faut avouer que les débuts de Vavane ont été timides : 5 points à 1/3 au tir (2/2 aux lancers-francs), 1 passe, 2 pertes de balle, 4 fautes et 0 d’éval. Tout ça dans une défaite 82-71.

Evan Fournier avait sans doute imaginé un meilleur scénario pour son premier match d’EuroLeague, mais cela montre qu’il va falloir être patient pour le voir trouver toutes ses marques à l’Olympiakos. On retiendra quand même son premier (et seul) panier du match, une énorme bombe à 3-points depuis le corner à la fin de l’horloge des 24.

☔️ Le premier panier d'Evan Fournier en EuroLeague sera donc une énorme bombe à 3 PTS 🫡@Olympiacos_BC x @EuroLeague x @EvanFourmizz #SKWEEKLive pic.twitter.com/cAZ6pvG7ob

— SKWEEK (@skweektv) October 4, 2024

Evan Fournier jouera son prochain d’EuroLeague dans une petite semaine (vendredi 11 octobre), face à Kaunas à la maison. L’occasion de peser un peu plus ?

__________

Source texte : EuroLeague

Pour aller plus loin :