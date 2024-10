La WNBA a aussi droit à sa dose de beef de temps en temps, parce que les petites embrouilles ne sont pas réservées à ces messieurs de la NBA. Dernier exemple en date avec Cheryl Reeve, coach du Minnesota Lynx, qui a vu rouge après le Game 1 des demi-finales de Playoffs WNBA.

Pour ceux qui auraient loupé un épisode, remettons un peu de contexte là-dedans.

Nous sommes en demi-finales des Playoffs WNBA, dans lesquelles le Minnesota Lynx affronte le Connecticut Sun dans une série (tendue) au meilleur des cinq matchs. Le Lynx est a priori favori, tant la bande coachée par Cheryl Reeve a de sacrés atouts dans sa manche. Parmi eux, Napheesa Collier, deuxième au classement du MVP, mais surtout élue Défenseur de l’Année il y a quelques jours. Pratique pour gagner des matchs, n’est-ce pas ? Pratique, oui, et encore plus quand tout ce beau monde est entraîné par… la coach de l’année en personne (et coach de Team USA à Paris), rien que ça !

À 58 ans, Cheryl Reeve vient en effet de remporter le COY. Tous les voyants sont au vert pour Minny donc, avant ce premier match de la série face au Sun (c’était dimanche dernier). Seulement voilà, parfois les choses ne se passent pas toujours comme prévu, et ce Game 1 en est le parfait exemple.

Napheesa misses game-tying 3 and the Sun win Game 1pic.twitter.com/wZEZLxvCVJ

— Oh No He Didn't (@ohnohedidnt24) September 30, 2024

Pour la faire courte, Napheesa Collier est totalement verrouillée par la défense de Connecticut, et Cheryl Reeve se fait manger par le coaching staff adverse. Frustrant, surtout quand le Lynx est censé posséder les deux meilleurs spécialistes de la ligue dans leur domaine respectif. Cette frustration, l’entraîneuse de Minny a visiblement eu besoin de l’évacuer. Comment nous direz-vous ? Eh bien tout simplement en allant confronter les joueuses de l’équipe adverse à la sortie du match.

NEWS: Minnesota Lynx coach Cheryl Reeve confronted Connecticut Sun players near the locker room after Game 1 of the teams’ semifinals series, sources tell @ShamsCharania and @benpickman.

She “ran up” on Sun players, said a source.https://t.co/08MEgIXdLt

— The Athletic (@TheAthletic) October 5, 2024

En fait, la manière dont les joueuses du Sun ont célébré leur victoire n’a visiblement pas plu à dame Cheryl, qui s’est empressée de leur cavaler après jusque dans le couloir amenant aux vestiaires, pour leur faire savoir ce qu’elle pensait. Pas ouf comme réaction, d’autant plus que – selon The Athletic – la sécurité de la salle aurait même eu besoin d’intervenir.

D’ailleurs, ce n’est pas la première fois que Reeve a eu des envies de se castagner. La coach de Minny avait en effet déjà pété les plombs en bord terrain il y a une dizaine d’années, enlevant même sa veste de costard façon WWE.

Mais bon, toute cette compétitivité fait en partie la beauté de ce sport que l’on aime tant, alors on ne va pas s’en plaindre. La COY est revenue sur l’incident en conférence de presse et les choses ne sont pas allées plus loin.

Cheryl Reeve asked about the Game 1 report:

“It’s like the players always say, there’s really competitive people — really competitive people in the playoffs.” https://t.co/BX2GAqSYH6 pic.twitter.com/0LhNniVZld

— Noa Dalzell 🏀 (@NoaDalzell) October 5, 2024

Depuis, la tendance s’est d’ailleurs inversée, puisque le Lynx s’est imposé cette nuit dans la troisième manche de ces demi-finales, et mène désormais 2-1. Prochain rendez-vous de cette série électrique, dimanche à 23h. Du sang, du sang, du sang !

__________

Source texte : The Athletic