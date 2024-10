Véritable légende NBA, Bob Cousy continue de suivre la NBA à… 96 ans. L’ancien meneur des Celtics est d’ailleurs un grand fan de Victor Wembanyama, à qui il a tenu à adresser un petit message sympa. Comme quoi, même à presque un siècle, la classe ne se perd jamais.

C’est l’une des premières grandes stars de la NBA, l’un des pionniers du poste de meneur de jeu tel qu’on le connaît aujourd’hui. C’est aussi et surtout un sextuple champion NBA avec Boston, et un membre illustre du Hall of Fame. Bref, Bob Cousy est un monument du basket-ball américain.

Même à 96 ans, celui que l’on surnomme The Houdini of the Hardwood continue de prêter un œil attentif sur ce qui se trame dans la Grande Ligue. Impossible pour lui donc, d’être passé à côté du phénomène Victor Wembanyama. Après une première saison franchement réussie de l’autre côté de l’Atlantique, Wemby semble avoir conquis le cœur de Bob Cousy, qui a tenu à le féliciter via un petit message bien sympathique.

Spurs big man Victor Wembanyama got a special message from Celtics legend Bob Cousy, who was born to French immigrant parents and grew up in a French speaking household. Cousy is still alive and despite his 95 years of age, he remains sharp and engaged with the basketball world.… pic.twitter.com/8YIDx1QnGh

— SpursRΞPORT (@SpursReporter) October 3, 2024

“Dites-lui qu’il sera le prochain Bill Russell, et faites-lui savoir que le premier Français de l’histoire de la NBA le surveille de près, et avec une grande attention.” – Bob Cousy au sujet de Victor Wembanyama

La grande classe !

D’ailleurs, les plus attentifs auront sûrement remarqué que Cousy se définit lui-même comme “le premier Français de l’histoire de la NBA”. Étonnant nous direz-vous. Eh bien en fait, pas vraiment. Si c’est à New York que Bob voit le jour, ses deux parents ont vécu en France. Son père était un Français originaire de Belfort et sa mère venait de Dijon. À la maison c’est la langue de Molière qui était la plus utilisée, faisant au passage de Bob Cousy un bon francophone. Ce lien fort avec notre pays, la légende des C’s ne l’a jamais caché. Au contraire, l’ancien meneur affirme régulièrement son amour pour l’Hexagone. Rien d’étonnant donc, à ce que Houdini soit fan de notre Victor national.

Impossible, non plus, de ne pas évoquer cette comparaison entre Wemby et Bill Russell. S’il y a un homme qui peut se targuer de connaître le légendaire pivot des Celtics (peut-être le meilleur défenseur de l’histoire), c’est bien Bob Cousy. Coéquipiers à Boston pendant de longues années, le duo a terrorisé la NBA, empochant ensemble six titres de champions. Difficile de faire plus élogieuse comme comparaison. En attendant, on souhaite à Wemby d’avoir une aussi belle carrière que celle de Bob et Bilou.

Attention Victor, big brother is watching you…

__________

Source texte : FOX SA