NBA Preview 2024-25 : le Miami Heat || #30PreviewsEn30Jours

La rentrée NBA approche et cela veut dire un passage en revue de toutes les franchises une par une. On parle bien sûr des 30 previews en 30 jours, la série préférée de ta chaîne YouTube préférée. Chaque jour, un point complet sur l’année à venir d’une franchise NBA. Revue d’effectif, attentes, grosse question et petit prono maison, vous connaissez la formule. Aujourd’hui, direction South Beach, c’est l’heure de parler du Miami Heat.

Gêné par les blessures l’an passé, le Miami Heat repart à l’attaque de l’Est avec un effectif quasiment inchangé (mais sans Caleb Martin parti). Avec la doublette Jimmy Butler – Bam Adebayo pour mener et l’excellent Erik Spoelstra sur le banc, le Heat reste un adversaire à ne jamais sous-estimer. Mais alors que plusieurs équipes (Sixers, Knicks) se sont bien renforcées cet été, où placer Miami dans la hiérarchie de la Conférence Est ? Il faudra aussi surveiller les moves du front office car Jimmy Butler arrive à la fin de son contrat dans un an et il a fait comprendre qu’il voulait tester le marché. On arrive peut-être (sans doute) à la fin d’un cycle en Floride.