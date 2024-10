Salaires du Miami Heat – saison NBA 2024-25

Source image : montage via CC0 Public Domain via www.publicdomainpictures.net

Comme à chaque nouvelle saison NBA, on se prend pour des experts-comptables en analysant les finances des équipes de la Grande Ligue. Qui rendrait son banquier fier, qui le ferait suer au sens propre comme figuré et qui est complètement ruiné ? On fait le bilan franchise par franchise. Aujourd’hui, on passe à la loupe le Miami Heat !

# Pour tout comprendre sur les salaires NBA :

Les salaires 2024-25 du Miami Heat

Situation financière par rapport au salary cap

Le seuil de la Luxury Tax est fixé à 170,814,000 $ cette année.

$ cette année. Le Salary Cap de la NBA est fixé à 140,588,000 $ cette année.

$ cette année. Le seuil du Premier Apron est fixé à 178,132,000 $ cette année.

$ cette année. Le seuil du Second Apron est fixé à 188,931,000$ cette année.

Le Miami Heat a une des masses salariales les plus importantes de la Ligue. Lorsqu’ils vont en Finales NBA, c’est justifié, lorsque la saison ressemble à celle de l’année dernière, un petit peu moins.

La franchise de Pat Riley paiera une grosse Luxury Tax l’année prochaine, ayant même dépassé le cap du Premier Apron, en revanche, ils sont restés en dessous du Second, qui est bien plus limitant.

Joueurs sous contrats garantis pour la saison 2025-26 :

Bam Adebayo

Tyler Herro

Haywood Highsmith

Kel’el Ware

Kevin Love

Pelle Larsson

Jimmy Butler n’est pas dans cette liste, mais il dispose d’une Player Option à plus de 52 millions de dollars pour rester en Floride en 2025-26. L’ailier pourrait même prolonger pour un plus long terme au cours de la saison.

Trois joueurs à surveiller cette saison :