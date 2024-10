TrashTalk Fantasy League : la preview 2024-25 du Miami Heat

La TrashTalk Fantasy League est de retour pour une nouvelle saison ! Qui dit nouvelle saison, dit preview qui va avec. Quels joueurs choisir pour viser le best pick ? Qui éviter sous peine de carotte ? Direction Sud Plage aujourd’hui pour parler du Miami Heat !

#Les bons plans annoncés : Bam Adebayo, Jimmy Butler

Peu de mouvements d’envergure cet été du côté de Miami, on repart donc avec les mêmes leaders et donc les mêmes noms à recommander en TTFL. Priorité à Bam Adebayo, une machine à double-double qui ne fait que gagner en régularité. Les scores ne se rapprocheront pas souvent du best pick mais le pivot a peu de mauvais soirs. Jimmy Butler peut lui monter bien plus haut mais il a aussi des soirées bien compliquées, lorsqu’il décide de jouer avec le frein à main (c’est pas les Playoffs après tout). Derrière eux, Tyler Herro peut aussi faire quelques beaux scores lorsqu’il flambe au scoring. Il sera sans doute plus “valuable” si l’un de ses deux collègues (en particulier Jimmy) est absent.

#Les trois meilleures moyennes de l’équipe la saison passée