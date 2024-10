Focus sur le Miami Heat aujourd’hui et le joueur qui retiendra toute notre attention cette saison à South Beach, c’est Bam Adebayo.

De retour d’un été olympique où il a pu gratter une médaille d’or, Bam Adebayo sera encore le visage du Miami Heat cette saison en NBA. D’abord dans l’ombre de Jimmy Butler, Bam s’est véritablement imposé comme le patron de la franchise de Miami, avec un impact dingue des deux côtés du terrain. C’est d’abord défensivement qu’Adebayo règne. Capable de défendre tous les postes et tous les profils, Mister 305 est un véritable poison pour les scoreurs adverses. Il a d’ailleurs fini Top 3 dans la course au Défenseur de l’année 2024.

Offensivement, Bam Adebayo a vite développé un vrai sens de la passe, avec un rôle de point center de plus en plus en vogue en NBA. Si on ajoute à ça des qualités athlétiques folles, un sens du rebond impeccable et un petit shoot à mi-distance très correct, Adebayo est un joueur extrêmement complet. Si on a parfois l’impression qu’il joue trop avec le frein à main en attaque, il figure néanmoins parmi les meilleurs pivots de NBA, sans la moindre contestation.

Véritable bourreau de travail, Adebayo continue de bosser son jeu chaque année, avec l’espoir d’ajouter de nouveaux skills à son sac. Le pivot a récemment exprimé le souhait de shooter plus à longue distance. L’échantillon est mince mais il a déjà mis quelques gros tirs du parking l’an passé alors pourquoi pas ? Ce qui est sûr c’est que les ambitions de Miami reposent plus que jamais sur les larges épaules de ce cher Edrice.