A 17 jours du début de la saison, les Blazers font déjà la gueule. Robert Williams out pour deux semaines on souffle, Shaedon Sharpe absent un mois… on chiale. Saison pas commencée, saison déjà chiante à Portland.

Scoot Henderson, Anfernee Simons, Shaedon Sharpe.

La ligne extérieure des Blazers est plutôt kiffante et pourrait, à terme, devenir l’un des épicentres de la NBA. Pour cela il faudra que les trois jouent et grandissent ensemble sur le terrain, pour cela il faudra déjà qu’ils jouent… tout court.

Pour Shaedon Sharpe ce ne sera pas avant un bon mois, puisqu’on a appris hier que le très bondissant gamin (21 ans) souffrait de l’épaule et qu’il manquerait donc une période jugée, pour l’instant, de quatre à six semaines.

Shaedon Sharpe has suffered a small posterior labral tear in his left shoulder, an MRI confirmed this week.

Sharpe will begin rehabilitation and is expected to miss 4-6 weeks.

— Portland Trail Blazers (@trailblazers) October 5, 2024



Passé de 10 à 16 points de moyenne entre sa saison 1 et sa saison 2, celui qui fait partie des joueurs les plus spectaculaires de la Ligue n’a joué que 32 matchs la saison passée et les projections d’une carrière de superstar sont au moins aussi nombreuses que celles qui nous teasent un avenir de joueur fragile.

En pleine reconstruction (Scoot, Sharpe, Rayan Rupert, Toumani Camara, Donovan Clingan ont tous moins de 22 ans), les Blazers ont besoin de leurs jeunes sur leurs deux jambes. Pas pour faire des “résultats” à proprement parler, mais pour se construire un vécu. Et en ce qui concerne l’homme aux initiales gênantes, pour blinder les Top 10 de ses envolées monstrueuses.

Dommage, il faudra attendre le moins de novembre, ça commence mal.