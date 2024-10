Cette nuit avait lieu un seul petit match de pré-saison, du côté d’Honolulu, capitale de l’Etat d’Hawaï. Les Clippers sans Kawhi Leonard, pléonasme, affrontaient les Warriors sans Klay Thompson, il faudra s’y faire.

Que faut-il retenir de ce match ? Déjà que c’était un match de pré-saison et que, par conséquent, il ne faut pas en retenir grand chose.

Kai Jones qui tomar en contre-attaque pour les Clippers, Brandin Podziemski qui lâche des grandes bounce pass pour les Warriors ou encore James Harden (13 points et 8 passes) qui régale Ivica Zubac, pas mal. Un Zubac solide tout comme Norman Powell, mais pas de Hawaï Leonard donc, ni de Nicolas Batum.

Pour les Warriors ? Là aussi des temps de jeu très dispersés pour cette première, Stephen Curry n’a pas trouvé la mire de loin (0/4), Buddy Hield n’a pas été bien mieux pour ses débuts en tant que Guerrier (2/7 dont 1/5 du parking), et c’est donc le pistolero Lindy Waters III qui s’est transformé en héros pour cette première avec 5 paniers primés dont celui de la gagne, au buzzer, pas mal pour démarrer une belle dynamique.

Victoire des Warriors de 1 point et ce soir on accélère encore un peu avec cinq matchs au programme. Le round 2 à Abu Dhabi entre Celtics et Nuggets, les Knicks (de Dadiet et Towns ?) face aux Hornets (de Tidjane ?), les Wizards (de Sarr et Bilal ?) ou encore les probables débuts de LeBron face aux Suns de peut-être KD. Ça fait beaucoup de peut-être mais on a quand même très, très hâte d’être ce soir !

James Harden ZIPS a dime to Ivica Zubac 👀🔥

📺 GSW-LAC #NBAPreseason on NBA TV

📲 https://t.co/T7fJQDOyOy pic.twitter.com/gN5RlpRE3h

— NBA (@NBA) October 5, 2024

Harden being Harden 🤪

Shakes off the defense and drills the and-1 triple!

📺 GSW-LAC #NBAPreseason on NBA TV

📲 https://t.co/T7fJQDP6E6 pic.twitter.com/MTB8JRYN1G

— NBA (@NBA) October 5, 2024

What a pass from Brandin Podziemski 🤯

📺 GSW-LAC #NBAPreseason on NBA TV

📲 https://t.co/T7fJQDOyOy pic.twitter.com/saVkt3556z

— NBA (@NBA) October 5, 2024

Kai Jones goes way up for the transition slam!

📺 GSW-LAC #NBAPreseason on NBA TV

📲 https://t.co/T7fJQDOyOy pic.twitter.com/wqd3tUIWiD

— NBA (@NBA) October 6, 2024

🚨 FOR THE WIN 🚨

Lindy Waters III drills the buzzer-beater to win it for the @warriors in Hawaii! 🤯🔥 pic.twitter.com/cH695pjRP0

— NBA (@NBA) October 6, 2024