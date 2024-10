Preview du Miami Heat – saison NBA 2024-25

Comme chaque année, un mois avant le début de la saison régulière, les équipes NBA sont analysées avec grande hexpertise. Jour après jour, une franchise est décryptée en profondeur. Aujourd’hui ? C’est le Miami Heat et son Vice qui passe sur notre radar. Retour sur l’intersaison, présentation de l’effectif, rappel des objectifs et pronostic, c’est parti pour la présentation des hommes de South Beach !

Ce qu’il s’est passé la saison dernière

35 ! Ce n’est pas le nombre de victoires ou de défaites de l’équipe d’Erik Spoelstra, mais bien le nombre de cinq majeur mis en place par ce dernier au cours de la saison. La franchise floridienne a, une fois encore, été touchée par de nombreuses blessures et a passé son temps à s’adapter. Le rythme a donc été difficile à prendre et les victoires ne se sont que trop rarement enchaînées. Pourtant, à l’heure du bilan, rien de ridicule, 46 victoires pour 36 défaites. Sauf que, “à cause” des progrès du Orlando Magic et des Indiana Pacers, c’était synonyme de Play-In pour Bam Adebayo et sa bande.

Premier des deux matchs contre les Philadelphia Sixers et le Heat ne peut résister à un Nicolas Batum de gala. Pire encore, Jimmy Butler se blesse. Ils l’emporteront tout de même, relativement aisément, face aux Chicago Bulls pour se qualifier en Playoffs, mais sans leur leader, ils ne peuvent pas résister au rouleau compresseur représenté par les Boston Celtics au premier tour. Une défaite 4 à 1 qui symbolise relativement bien la saison en Floride. Ils se sont battus, avec leurs armes, mais étaient bien trop loin des meilleurs !

Le marché de l’été

Ils partent : Caleb Martin, Delon Wright, Jamal Cain, Patty Mills, Orlando Robinson, Cole Swider, Alondes Williams

Caleb Martin, Delon Wright, Jamal Cain, Patty Mills, Orlando Robinson, Cole Swider, Alondes Williams Ils prolongent : Bam Adebayo, Kevin Love, Thomas Bryant, Haywood Highsmith, Dru Smith

Bam Adebayo, Kevin Love, Thomas Bryant, Haywood Highsmith, Dru Smith Ils arrivent : Alec Burks, Nassir Little, Josh Christopher, Kel’El Ware, Pelle Larsson, Keshad Johnson, Zyon Pullin, la bague de Summer League

Comme souvent avec le Miami Heat, la colonne départ est plus impressionnante sur le papier que la colonne arrivée. Pour la simple et bonne raison que la franchise floridienne reste à ce jour le meilleur centre de formation de la Grande Ligue. Qui aurait parié, lorsqu’ils ont récupéré Caleb Martin, que son départ serait aussi impactant. Alors, il est difficile de savoir lequel, mais parmi les joueurs qui viennent de débarquer en Floride, un ou deux signeront un contrat pas loin des 9 chiffres dans quelques années et on se dira que Pat Riley et Erik Spoelstra sont trop forts, comme d’habitude.

Mais l’excellente nouvelle de cet été à Miami, c’est la prolongation de Bam Adebayo. Si Jimmy Butler est sûrement encore le leader de la franchise, le pivot en est peut-être déjà le meilleur joueur. Et de toute manière, il est destiné à le devenir. Champion olympique cet été, il représente le présent comme le futur de l’équipe et son extension de contrat est logique autant que rassurante. Les trois autres prolongations de l’été sont également des bonnes nouvelles. Elles récompensent des joueurs qui comptent dans la rotation. En somme, sur le papier, le Heat ne s’est pas renforcé cet été, mais chacun sait que cette amélioration viendra d’un joueur que l’on ne connait pas, alors on attends de voir et on fait confiance au management.

Le roster 2024-25 du Heat

Meneurs : Terry Rozier , Zyon Pullin, Isaiah Stevens, Dru Smith (two-way)

, Zyon Pullin, Isaiah Stevens, Dru Smith (two-way) Arrières : Tyler Herro , Josh Richardson, Alec Burks, Pelle Larsson, Josh Christopher (two-way)

Josh Richardson, Alec Burks, Pelle Larsson, Josh Christopher (two-way) Ailiers : Jimmy Butler, Haywood Highsmith, Duncan Robinson,

Haywood Highsmith, Duncan Robinson, Ailiers-forts : Nikola Jovic , Kevin Love, Nassir Little, Keshad Johnson (two-way)

, Kevin Love, Nassir Little, Keshad Johnson (two-way) Pivots : Bam Adebayo, Kel’El Ware, Thomas Bryant

En gras les starters pressentis, selon les fameuses sources proches du dossier.

Essayer de deviner les starters d’Erik Spoelstra est sans doute bien plus difficile que de trouver une aiguille dans un buisson d’orties. Terry Rozier est le meilleur gestionnaire de l’équipe et pourrait bien démarrer à la place de Jaime Jaquez Jr. ou même de Tyler Herro. Duncan Robinson est également un candidat au cinq majeur et Spo pourrait même avoir l’audace de lancer Josh Richardson ou Nikola Jovic dès le début de match. Vous l’aurez compris, on en sait rien et on espère simplement pour Miami qu’il y aura moins de 35 combinaisons différentes lors des coups d’envoi.

Toutes ces options prouvent toutefois que le Heat jouit à nouveau d’une belle profondeur et qu’il y aura bien des menaces à garder à l’œil pour les adversaires. La seule faiblesse assez évidente de l’effectif sur le papier, c’est le manque à la mène. Terry Rozier n’est pas le meilleur organisateur de la Ligue et même si Tyler Herro, Jimmy Butler ou même Bam Adebayo sont capables de mettre des choses en place, il n’y a aucun spécialiste de la distribution. Dans une équipe aussi collective, traditionnellement, que Miami, c’est assez dommage.

Une petite vidéo en passant ?

Jimmy Butler, Bam Adebayo et Tyler Herro.

Si Jimmy Butler n’hésite pas à se préserver en régulière pour sortir des dingueries en Playoffs, il reste une option très sérieuse en TTFL. S’il décide de jouer à 100% rares sont les défenseurs cabales de l’arrêter et il pourrait bien terminer la soirée avec un 18/18 sur la ligne des lancers-francs. À ses côtés, Bam Adebayo est tout aussi solide avec des matchs en 20 points – 10 rebonds à la pelle, peut-être l’option la plus safe de Miami. Enfin, Tyler Herro, peut prendre feu à tout moment et est certainement le joueur qui aura les meilleurs scores au cours de la saison. Encore faut-il le sélectionner le bon soir.

Infirmerie : le point sur les blessures

Le Miami Heat et les blessures… ça pourrait être l’objet du deuxième livre de Nicolas Meichel. Plus sérieusement, la franchise floridienne a encore été maudite la saison dernière. Seuls deux joueurs (Bam Adebayo et Jaime Jaquez Jr.) ont atteint la barre des 70 matchs joués. Jimmy Butler n’a lui joué que 60 rencontres et s’est blessé au genou lors du play-in, tandis que Tyler Herro n’a disputé qu’une demi-saison. Selon des propos récents de l’arrière, Terry Rozier n’était pas non plus à 100% lors de la fin de saison dernière, enfin bref, ça ne peut que mieux se passer l’année prochaine … mais on dit ça chaque été. Quoi qu’il en soit, on a déjà vu des vidéos de Jimmy Butler s’entraîner cet été (et notamment à Dijon), sauf mauvaise surprise, tout le monde devrait être en forme à la reprise.

Quels objectifs cette saison ?

Tyler Herro l’a annoncé : l’objectif du Miami Heat, c’est de remporter le titre. Bien sûr, sur le papier, ça paraît extrêmement ambitieux, l’effectif est loin d’être le plus solide de la Ligue et les deux dernières saisons régulières n’ont convaincu personne (les Playoffs 2023 beaucoup plus). Mais si une franchise est capable de faire mentir la logique et de prouver régulièrement aux observateurs qu’ils se trompent, c’est bien la floridienne. Erik Spoelstra est peut-être le meilleur coach de la ligue, il a un groupe profond, une vraie identité… et pourquoi pas.

Mais pour ce faire, il va falloir éloigner la malchance qui frappe le vestiaire saison après saison. Arrêter de remporter le concours de l’infirmerie la plus remplie de la Ligue et prouver sur le terrain. Aussi, et même s’ils ont déjà prouvé être capables de se réveiller en Playoffs, il serait bon pour les joueurs de Miami d’avoir plus de réussite dès la saison régulière. Pour trouver des automatismes tout d’abord, mais aussi pour se faciliter le parcours en Post-Season et ne pas arriver complètement cramés en Finales comme lors de leurs deux dernières participations à l’événement.

Le pronostic du rédacteur

49 victoires – 33 défaites Si Miami a réussi à atteindre les 46w avec tous les problèmes physiques qu’ils ont rencontré, ils sont capables de faire mieux même sans s’être forcément renforcés cet été. La vraie recrue selon moi, c’est un Terry Rozier à 100% qui pourrait faire beaucoup de bien sur les postes arrières. Avec le déclin d’équipes comme les Chicago Bulls et les Brooklyn Nets, le Heat peut accrocher ces quelques victoires en plus qui lui éviteront le Play-In pour la première fois depuis trois ans. Cinquièmes de l’Est et pas bon à prendre en Playoffs, qui dit mieux ?

