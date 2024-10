Jimmy Butler dispute-t-il sa dernière année à Miami ?

Direction South Beach aujourd’hui, pour faire un point complet sur le Heat. Leader de la formation floridienne depuis son arrivée en 2019, Jimmy Butler semble arriver à la croisée des chemins. Ayant la capacité de tester le marché en 2025, l’ailier va-t-il mettre les voiles dans un an ?

Quelle situation contractuelle pour Butler ?

Au moment d’écrire ces lignes, Jimmy Butler dispose de deux années garanties sur son contrat à Miami. Sauf que dans les faits, l’ancien de Marquette peut aussi décider de partir à l’été 2025, puisqu’il dispose d’une player option pour la saison 2025-26. s’il décide de quitter South Beach à la prochaine Free Agency, Pat Riley n’aura pas son mot à dire.

Toutefois, rien n’est encore officiel quant à la décision à venir de Butler. Selon les événements de cette saison, beaucoup de choses peuvent changer. Une blessure par exemple renforcerait les chances de voir monsieur café verrouiller sa dernière année contractuelle. Si par contre il reste en forme, l’option Free Agency 2025 semble plus que jamais possible.

Jimmy Butler, un dernier gros deal à Miami.. ou ailleurs ?

En juin dernier, Shams Charania de The Athletic indiquait l’envie de Jimmy Butler de tester le marché à l’été 2025. En clair, sortir une grosse saison avec le Heat puis aller chercher un gros chèque à la Free Agency.

Jimmy Butler a beau vieillir (35 ans au moment de débuter la nouvelle saison), il reste l’un des meilleurs two-way players de NBA et quelqu’un sur qui on peut compter pour faire un run en Playoffs. Il l’a d’ailleurs prouvé en portant deux fois le Heat en Finales NBA sur les 4 dernières années. Butler connait sa valeur et compte bien profiter du fait que sa cote est encore haute pour obtenir un (dernier) gros chèque.

Dans l’idéal, ce gros contrat serait signé avec Miami, là où il est désormais bien établi depuis 2019. Pour autant, Jimmy a joué dans suffisamment d’équipes au cours de sa carrière pour ne pas faire dans le sentiment au moment de déménager. Début septembre, un “intérêt” du joueur pour les Nets avait d’ailleurs fuité dans la presse newyorkaise. Vraie envie de jouer à Brooklyn ou nouveau coup de pression du joueur ? On vous laissera seuls juges.

Toujours est-il que Butler est actuellement un joueur de Miami. Il est totalement dans le moule de la Heat Culture et il sait que sa franchise tentera de jouer la gagne chaque année. Des raisons légitimes pour envisager une prolongation. Sauf qu’il faut être deux pour un mariage et il reste à connaître les envies du Heat pour son futur.

Le Heat veut-il garder Jimmy Buckets sur le long terme ?

Si Jimmy Butler arrive libre à la Free Agency 2025, il sera éligible à un deal de 243 millions sur 4 ans avec Miami ou 171 millions sur 3 ans avec une autre équipe. Tout Jimmy qu’il soit, cela représente BEAUCOUP d’argent.

On ne dénigre pas les qualités du bonhomme, on a déjà dit tout le bien qu’on pensait de lui, de par ses performances en Playoffs notamment. Néanmoins, attention de ne pas oublier que Jimmy Butler arriverait proche de ses 36 ans au moment de débuter ce deal, ce qui signifierait toucher plus de 60 millions de dollars à 40 ans, s’il reste à Miami.

C’est un investissement de mammouth pour le Heat, qui plomberait assurément ses finances sur la durée.

Surtout, est-ce qu’il est vraiment opportun d’investir autant sur un joueur certes talentueux, mais qui n’incarne pas l’avenir à long terme et dont l’historique de blessure reste un problème ? Dans sa conférence de presse de fin de saison, Pat Riley avait pointé du doigt le fait que Butler passait beaucoup de temps à l’infirmerie. En fait, depuis qu’il est à Miami (5 saisons), Jimmy Butler n’a jamais dépassé les 65 matchs en régulière (deux saisons avaient néanmoins été réduites pour cause de COVID). Le boss de Miami avait aussi critiqué les déclarations de l’ailier durant les Playoffs, où il avait un peu trop trashtalké alors que lui était sur la touche pour cause de blessures.

Des mots qui n’enlèvent pas l’attachement du “parrain” pour son joueur, qu’il a d’ailleurs déclaré intransférable, mais Riley est loin d’être un bleu et il sait trancher le vif pour mettre sa franchise dans la bonne direction. Si Butler partait, le Heat gagnerait aussi une certaine flexibilité pour viser une autre star sur le marché, sans oublier qu’il y a des jeunes qui poussent derrière (Jaquez, Jovic, voire Ware).

Bien sûr, Miami pourrait proposer un deal plus court à Butler, mais celui-ci sera sans doute désireux de verrouiller son futur avec le contrat le plus long (et le plus onéreux) possible. De là à envisager une nouvelle maison pour Buckets en 2025, il n’y a qu’un pas qu’on ne fera pas.. du moins pour le moment.

Source texte : The Athletic