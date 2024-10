Vous connaissez sans doute le Hall of Fame, réservé aux joueurs, coachs, dirigeants ou encore arbitres ayant écrit la légende du basket-ball. Mais connaissez-vous le Hall of Fame des “superfans” ? Ce mémorial, réservé aux fans “hardcore”, va accueillir quatre nouveaux membres en son sein, dont Spike Lee et Jack Nicholson. Rien que ça.

Comme quoi, être chaque soir au premier rang pour s’époumoner à soutenir sa franchise préférée, ça peut parfois payer. La preuve, quatre des supporters les plus célèbres de toute la NBA vont être honorés, et rejoindre le Hall of Fame en tant que “superfans” : Spike Lee et Jack Nicholson donc, mais aussi Billy Crystal et Alan Horowitz.

Pour faire partie de ce cercle très fermé, il faut toutefois répondre à quelques critères. La ligue indique, par exemple, que ces messieurs ont “contribué significativement à la riche culture du basket-ball”, et que “leur dévouement indéfectible au jeu et leur capacité à se connecter avec les fans font qu’ils méritent vraiment cette reconnaissance.”

NEWS: Spike Lee is among four NBA “superfans” who will be added to the Naismith Memorial Basketball Hall of Fame’s James F. Goldstein SuperFan Gallery next Sunday.

The lifetime #Knicks fan is joined by Billy Crystal, Alan Horowitz and Jack Nicholson.

Pretty dope gesture.

— Kristian Winfield (@Krisplashed) October 4, 2024

Pas donné à tout le monde d’être un “superfan”, donc.

Ceci dit, on parle quand même ici de supporters mythiques. Connus sans le basket-ball, certes, mais pour autant indéboulonnables du paysage de certaines franchises. D’ailleurs, y a-t-il vraiment un fan plus marquant que Spike Lee (Knicks) dans l’histoire de la Grande Ligue ? Le mec est au premier rang du Madison Square Garden quasiment tous les soirs depuis 1985, s’est embrouillé avec la moitié de la NBA, et nous a offert certaines des interactions entre joueurs et spectateurs les plus légendaires de tous les temps.

Le fameux “choke sign” de Reggie Miller lui était par exemple destiné.

25 years ago today, @ReggieMillerTNT let Spike Lee know that the Knicks were choking. pic.twitter.com/NcpzNmBn8l

— ESPN (@espn) June 1, 2019

Si les Knicks ont Spike Lee, les Lakers – eux – peuvent se targuer d’avoir Jack Nicholson en courtside. Bon, plus trop maintenant car il a tout de même 87 ans hein, mais c’est un fidèle des Lakers depuis les années 70. Un fan absolu, connu pour s’asseoir tout près du banc adverse, histoire de titiller un peu les visiteurs. Une forte tête donc, qui a marqué à jamais la franchise des Pourpre et Or.

Notez également que les voisins des Clippers vont eux aussi avoir un fan introduit au Hall of Fame. Il s’agit de l’acteur Billy Crystal, connu – entre autres – pour ses rôles dans “Deux Flics à Chicago” ou encore “Mafia Blues”, et fana des Clips depuis la fin des années 1970. Enfin, cette cuvée 2024 sera aussi l’occasion de récompenser Alan Horwitz, un homme d’affaires américain abonné aux Sixers depuis plus de 60 ans.

Que du beau monde donc. De quoi commencer à remplir doucement le Hall of Fame des “superfans”, qui n’a ouvert ses portes qu’en 2018.

Source texte : NBA