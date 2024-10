Pilier du Miami Heat depuis plusieurs saisons, Bam Adebayo fait incontestablement partie des meilleurs défenseurs et pivots de la NBA. Mais cette année, il pourrait monter encore plus haut pour devenir carrément un joueur All-NBA. Et par la même occasion, relancer le Heat après une campagne 2023-24 décevante.

On a peut-être tendance à trop prendre Bam Adebayo pour acquis.

Avec ses 20 points – 10 rebonds – 3 passes par soir, et son énorme impact défensif, le pivot du Heat est solide de chez solide. Néanmoins, il reste dans l’ombre des tout meilleurs joueurs à son poste (Nikola Jokic et Joel Embiid principalement), et sa manière de dominer ne fait pas de lui le joueur le plus flashy. Il ne lâche pas des passes aveugles comme le Joker, il ne score pas 50 points comme Joel, et tout ce qu’il apporte au Heat ne se voit pas forcément dans les stats. De quoi être parfois sous-estimé (en tout cas c’est ce qu’on pense du côté de Miami).

Sous-estimé ou pas, la saison 2024-25 pourrait bien être celle où Bam Adebayo change vraiment de dimension. Voici plusieurs raisons de penser que le pivot du Heat va nous lâcher sa meilleure campagne en carrière.

Un titre de DPOY à aller chercher

“C’est un crime qu’il n’ait pas gagné le titre de Défenseur de l’Année.”

Caron Butler, assistant d’Erik Spoelstra au Heat, n’a pas mâché ses mots. Bam Adebayo sans titre de DPOY sur le CV, c’est criminel. Il faut dire que Bam enchaîne les saisons de gros calibre dans sa propre moitié de terrain, mais sans jamais gagner le titre ultime pour un défenseur. Et ce ne sont pas les nominations dans les NBA All-Defensive Teams (quatre de suite, une fois dans la première) qui vont calmer l’ami Butler.

L’intensité de Bam Adebayo dans sa propre moitié de terrain associée à sa superbe polyvalence fait de lui la pièce maîtresse de la défense de Miami. Une défense qui fait partie des meilleurs depuis que Bam est pivot titulaire. Sur les cinq dernières saisons, le Heat a terminé quatre fois dans le Top 10 de la NBA au niveau de l’efficacité défensive, et même deux fois dans le Top 5.

Remporter le titre de DPOY fait partie des grands objectifs de Bam Adebayo. Et il va tout faire cette saison pour résoudre le crime dénoncé par Caron Butler.

Bam Adebayo says the goalposts move for him when it comes to DPOY and All-NBA voting

“People move that goalpost for me with DPOY [Defensive Player of the Year] or All-NBA, it’s just like I get why they move it — my stats aren’t eye-popping. But it’s like if I’m guarding one… pic.twitter.com/ZTdYoWFvJ2

— NBACentral (@TheDunkCentral) October 4, 2024

Un nouveau contrat à honorer

Pendant que Jimmy Butler court toujours derrière une prolongation de contrat, Bam Adebayo a lui été récompensé par un nouveau deal cet été : 166 millions de dollars sur trois ans.

Cette extension max récompense l’investissement, la durabilité, le leadership et la production de Bam Adebayo à Miami. Le nouveau garant de la Heat Culture, c’est lui, et c’est une responsabilité qu’il prend à cœur. Si les prestations de Bam n’ont jamais été dépendantes de sa situation contractuelle, le pivot du Heat veut confirmer à Pat Riley, Erik Spoelstra et Cie qu’il est bien l’homme fort de la franchise.

Attention les yeux !

Le blason du Heat à redorer

Après avoir réalisé un parcours historique vers les Finales NBA en 2023, pas de miracle l’an passé pour le Heat. Miami – privé notamment de Jimmy Butler – a été surclassé par Boston dès le premier tour des Playoffs. Bam Adebayo n’avait grand-chose à se reprocher (22,6 points et 9,4 rebonds de moyenne sur la série) mais quelque chose nous dit qu’il n’a pas apprécié.

Le pivot du Heat, comme l’ensemble de l’équipe floridienne, reviendra revanchard pour s’assurer que Miami reste une équipe qui peut faire du bruit dans la Conférence Est. Ça parle beaucoup des Knicks et des Sixers pour potentiellement déloger Boston (sans oublier Milwaukee), tandis que Cleveland, Indiana et Orlando sont considérés comme des équipes montantes. Pendant ce temps-là, le Heat est un peu oublié dans les discussions après une intersaison très discrète.

Voici typiquement la position dans laquelle le Heat d’Adebayo est le plus dangereux.

Un tir à 3-points dans son répertoire offensif

Cela n’est pas passé inaperçu cet été aux Jeux Olympiques. Au cours de la préparation de Team USA et ensuite aux JO, Bam Adebayo (souvent associé à l’intérieur des Lakers Anthony Davis) n’a pas hésité à tirer à 3-points quand l’occasion s’est présentée :

3/9 du parking en cinq matchs de prépa

3/9 du parking en cinq matchs de JO

6/18 au total en dix matchs (33% de réussite)

Presque deux tirs primés tentés par match, avec une réussite correcte pour un pivot, est-ce un aperçu des choses à venir cette saison en NBA ?

Tyrese Haliburton with two dimes to Bam Adebayo today for threes: pic.twitter.com/LG9isgdilq

— Tony East (@TonyREast) July 17, 2024

Sur le dernier mois de la saison régulière 2023-24, et ensuite en Playoffs, Bam Adebayo avait déjà commencé à tenter sa chance de loin (un peu moins de deux tentatives par match). Cela prouve bien que ce n’était pas un kiff estival mais bien une nouvelle tendance de son jeu offensif. Erik Spoelstra, coach du Heat et assistant de Team USA cet été, est aux premières loges pour voir l’évolution chez Bam.

“C’est intéressant. J’ai eu cette discussion avec lui pendant l’été alors qu’il bossait sur ses tirs à 3-points dans les corners. Cela me convenait. Je veux qu’il bosse le tir à 3-points. Mais je lui ai dit aussi que le tir à 3-points qui serait le plus disponible pour lui serait plutôt celui en tête de raquette. C’est souvent là où il se trouve.” – Spo sur Bam

Que ce soit dans le corner ou en tête de raquette, Bam Adebayo compte bien développer son arsenal offensif – lui qui possède déjà un shoot midrange très efficace – et pourrait ainsi devenir encore plus dominant offensivement. Plus dominant, tout en ouvrant des espaces pour ses copains.

Peut-il passer de 20 à 22-23 points de moyenne cette année ? Pas impossible.

Bam Adebayo says we should expect at least 100 3PA this season

“Sometimes I think seeing is believing. I think Spo seeing me and being my development coach in the Olympics, it clicked for him”

(Via @Brendan_Tobin) 🔥👀 pic.twitter.com/32aPK0utEi

— Emo Jimmy (@HeatCulture13) October 2, 2024

27 ans + 8e saison NBA = prime de Bam Adebayo

Ce n’est pas une science exacte mais quand on parle d’un joueur qui “entre dans son prime”, on pense souvent à la période qui précède les 30 ans et à la 7-8è saison NBA. Bam Adebayo est en plein dedans.

Le pivot du Heat vient de fêter ses 27 ans et va démarrer sa huitième saison NBA. Il est au top de ses capacités physiques, il a suffisamment d’expérience NBA, il est la pièce maîtresse de la franchise de Miami, et a obtenu un tout nouveau contrat qui valide son statut actuel. Pour toutes ces raisons, Adebayo devrait montrer la meilleure version de lui-même cette année. Miami en a besoin peut-être plus que jamais.

Cela pourrait se traduire par une toute première sélection dans une All-NBA Team, lui qui a pour l’instant dû se contenter de trois sélections All-Star.

L’effet Team USA

Au fur et à mesure des campagnes olympiques qu’on a pu vivre au cours des 15 dernières années, on a vu de nombreux joueurs qui sont ressortis grandis de leur expérience avec Team USA. Certes ce n’était pas une première pour Bam Adebayo à Paris, lui qui a déjà été champion olympique en 2021, mais quand vous côtoyez LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant et Cie pendant un mois non-stop, vous ne pouvez que progresser.

Il ne fait aucun doute que Bam et Erik Spoelstra ont tiré des enseignements de cet été inoubliable avec les Avengers, enseignements dont ils vont tirer profit cette saison.

2x Olympic Gold Medalist 🥇🥇

🇺🇸1️⃣3️⃣ Bam Adebayo pic.twitter.com/2AsIqlOlBR

— USA Basketball (@usabasketball) August 11, 2024