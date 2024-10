Keshad Johnson, la dernière belle trouvaille du Miami Heat ?

Au fil des années, le Miami Heat est devenu une franchise référence quand il s’agit de développer des jeunes joueurs passés complètement sous les radars. Quelle sera la prochaine révélation de l’équipe d’Erik Spoelstra ? Petit conseil maison : gardez un œil sur Keshad Johnson.

Il est jeune. Il n’a pas été drafté. Il est physiquement imposant et il aime défendre.

Keshad Johnson a toutes les caractéristiques pour devenir la prochaine success story produite par le centre de formation du Heat. Après la légende locale Udonis Haslem, mais aussi plus récemment Duncan Robinson, Gabe Vincent, Max Strus, Caleb Martin ou encore Haywood Highsmith, Johnson veut s’inscrire dans la lignée des joueurs non draftés qui font leur trou à Miami.

Non sélectionné lors de la grande cérémonie de juin dernier, Keshad Johnson (23 ans) a finalement été signé par le Heat le 1er juillet via un two-way contract. Par définition, le prospect sorti d’Arizona passera par la case G League mais son profil pourrait bien intriguer le coach Erik Spoelstra.

Keshad Johnson won’t be on a two-way contract for long…

Miami Heat got a good one 📈 pic.twitter.com/RQBeRkP6V4

— Tyler Rucker (@tyler_rucker) July 16, 2024

Passant cinq saisons à l’université, dont une dernière avec des stats de 11,5 points, 6 rebonds, 2 passes et 1 interception de moyenne, Keshad Johnson (poste 3/4) possède une maturité physique très intéressante (2m01, 102 kilos, 2m08 d’envergure, 1m06 de détente sèche) et semble avoir la tête sur les épaules.

C’est avant tout à travers la défense qu’il s’illustre, ça tombe bien car c’est souvent ce qui permet de se faire une petite place à Miami. Mais là où son profil devient intrigant, c’est qu’il a un potentiel de shooteur à développer, lui qui a nettement progressé dans ce secteur (38,7% la saison dernière) durant sa carrière NCAA.

“Keshad, c’est un super gars, il est authentique. Ses coéquipiers l’adorent, ses coaches l’adorent. C’est peut-être cliché mais c’est vrai. […] Et il mérite tout le crédit (pour sa progression). On ne savait pas s’il allait bien shooter, même s’il a montré des promesses. Mais au fur et à mesure de la saison, on était de plus en plus à l’aise avec le fait qu’il shoote à 3-points. Il peut traduire ça en NBA. Il sera un bon spot-up shooteur, mais c’est aussi un athlète élite.” – Tommy Lloyd, ancien coach de Johnson à Arizona

Au cours de la Summer League, Keshad Johnson a donné un aperçu de sa polyvalence. Avec lui, énergie, défense et intensité sont des garanties, mais il a montré qu’il pouvait aussi poser la balle pour être dangereux en transition, être impactant au rebond tout en pesant au scoring. Autant de qualités qu’on recherche chez un ailier moderne.

Keshad Johnson tonight at Summer League for the Miami Heat:

* 21 PTS

* 8 REB

* 3 AST

* 3 BLK

* 8-14 FG

Keep doubting this kid. He'll make you look dumb… EVERY TIME 😤🔥pic.twitter.com/4uKfCqeOfk

— TorresOnArizona (@TorresOnArizona) July 11, 2024

Alors bien sûr, on ne parle que de Summer League, où Keshad Johnson a pu affronter des joueurs ayant parfois quatre ans de moins que lui. Cela reste à voir si tout ça peut se traduire un jour au plus haut niveau. Surtout que Johnson a beaucoup de chemin à parcourir en attaque. Néanmoins, on retrouve déjà son nom aux côtés de joueurs qui ont plutôt laissé un bon souvenir à Miami. Certains le comparent à Jae Crowder, et Johnson va porter cette saison le numéro de Caleb Martin (#16), tout juste parti vers Philadelphie. Et s’il profitait du départ de Caleb pour s’incruster à terme dans la rotation ?

L’avenir nous dira quel rôle Keshad Johnson va pouvoir assumer à Miami. En tout cas, son éthique de travail a déjà tapé dans l’œil du big boss Pat Riley. Et le daron Udonis Haslem l’a déjà pris sous son aile.

“Pat m’a dit que je bossais dur. Venant de lui, cela compte beaucoup pour moi, et je vais essayer de lui donner raison chaque jour. Quant à UD, je lui parle beaucoup, on est tous les deux des joueurs non draftés et il m’a pris sous son aile. Cela compte beaucoup pour moi, il m’apprend toutes les ficelles du métier.” – Keshad Johnson

Keshad Johnson, son nom ne parle pas à beaucoup du monde à l’heure de ces lignes, mais pourrait bientôt résonner dans les travées du Kaseya Center de Miami.

Vous êtes prévenus.

Keshad Johnson WITH AUTHORITY at the rim 😤

Celtics-Heat | Live on NBA TV pic.twitter.com/skpOKbVY9V

— NBA (@NBA) July 13, 2024

Sources déclaration : Miami Herald, Miami Heat Media Day