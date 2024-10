Buddy Hield peut-il faire oublier Klay Thompson chez les Warriors ?

Klay Thompson est parti chez les Mavericks et laisse un grand vide sentimental au poste 2 à Golden State. Pour le remplacer, les Warriors ont acquis Buddy Hield, mais peut-il vraiment faire oublier le splash bro de Stephen Curry ?

C’est peu dire qu’une page s’est tournée dans l’État Doré avec le départ de Klay Thompson à Dallas. Les Splash Brothers sont officiellement séparés depuis cet été, un divorce qui est devenu inévitable après que les relations entre Klay et ses dirigeants se soient tendues. Ça ressemble quand même vachement à cette histoire de beaux-parents relou qui poussent à la rupture. Mais une fois cet état de fait passé, Thompson est parti Stephen Curry s’est retrouvé orphelin de son pote de backcourt depuis toujours.

Klay Thompson a signé chez les Mavericks et ne connaîtra donc pas qu’une seule franchise dans sa carrière. Celle-là, fallait se lever tôt pour l’annoncer, et pourtant, ce n’est pas chez les Warriors mais bien chez les Mavericks que le fils de Mychal va débuter la saison prochaine. Même si on dirait le début d’une simulation sur NBA 2K qui a mal tourné, ces images seront bien réelles et il faudra bien se savonner les yeux pour bien constater par soi-même que ces 4 titres NBA sont bien partis au Texas. Klay Thompson est sur le déclin, c’est indéniable, mais ce départ fera assurément mal au cœur des fans de la franchise de la Baie, qui ont connu leurs plus belles années avec lui.

Toutefois, business is business comme on dit souvent dans les formations Instagram de Yomi Denzel en NBA, et à GS, il fallait absolument trouver le digne successeur de ce canardeur en chef qui tourne en moyenne à 41,3% depuis le Golden Gate Bridge en carrière, qui n’est passé que deux saisons sous la barre des 40% et détient toujours le record du nombre de paniers primés inscrit en un seul match avec 14 réussites de loin. Et quoi de mieux pour remplacer un sniper né… qu’un autre sniper né ?

En effet, c’est Buddy Hield qui a signé aux Warriors pour compenser le départ de Klay Thompson. L’arrière Bahaméen est l’un des meilleurs shooteurs du moment et tourne à 40% de loin en carrière, tout rond. Depuis son arrivée dans la ligue, il a marqué 1 924 shoots primés, et seul… Stephen Curry fait mieux.

Cependant, là où Klay Thompson défendait un minimum, même en ayant perdu son meilleur niveau et avec des genoux qui ont morflé, Buddy Hield est une véritable passoire dans sa moitié de terrain. Il n’impacte positivement son équipe que la moitié du temps et c’est d’ailleurs ce qui a causé sa perte lors de sa demi-saison à Philadelphie, où il a carrément perdu sa place dans la rotation lors de ses premiers Playoffs en carrière à 31 ans. Il faudra donc faire un minimum d’efforts, sans pour autant faire du Klay tout craché, pour exister en défense également, sous peine de voir l’histoire se répéter pour le natif de Freeport.

Buddy Hield ne sera pas le seul à devoir “faire oublier” Klay Thompson puisque son coéquipier De’Anthony Melton est également arrivé à Oakland. Meilleur défenseur que le Bahaméen, il sait également shooter et jouer sans ballon. Les deux pourraient grandement bénéficier de l’arrivée du troisième, à savoir Kyle Anderson et son intelligence de jeu et sa qualité de passe supérieurs à la moyenne. L’argent “économisé” lors du départ de Klay a été investi sur ces joueurs qui vont devoir s’intégrer dans le collectif de Steve Kerr.

On espère désormais que le spectre de Klay Thompson ne planera pas trop au-dessus du Chase Center, et que les joueurs n’auront pas l’impression de devoir le remplacer car dans le cœur des fans des Dubs, il est de toute façon irremplaçable. Il faudra juste que les joueurs restent eux-mêmes, jouent sur leur forces et travaillent leurs faiblesses, et le reste suivra automatiquement. Ce sera essentiel pour ne pas à nouveau manquer les Playoffs.