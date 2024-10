Après avoir raté les Playoffs l’an dernier, les Warriors peuvent-ils revenir dans les hauteurs de l’Ouest et maximiser la fin du prime de Stephen Curry ? Cela dépendra notamment des progrès de Jonathan Kuminga et Brandin Podziemski.

Ils n’ont que 21 ans. L’un n’a que trois saisons NBA derrière lui, l’autre a seulement découvert la NBA l’an passé. Pourtant, Jonathan Kuminga et Brandin Podziemski détiennent une partie de l’avenir des Warriors dans leurs mains.

Alors que Golden State a été éliminé dès le stade du play-in tournament la saison passée, l’heure est au renouveau dans la Baie de San Francisco. L’intersaison a été intéressante chez les Warriors avec les arrivées de Buddy Hield, De’Anthony Melton et Kyle Anderson (notamment à la place de Klay Thompson et Chris Paul), mais la plus grosse différence pourrait se faire en interne avec le développement de Kuminga et Podziemski.

Jonathan Kuminga, un nouveau palier à franchir en 2024-25

Kuminga reste sur sa meilleure saison en carrière, lui qui a franchi un gros cap en 2023-24 en tournant à 16 points et 5 rebonds de moyenne en un peu plus de 26 minutes par soir. S’il est un joueur très perfectible, le talent et le potentiel du 7e choix de la Draft 2021 sont indiscutables. Dans le genre monstre athlétique à l’aile, difficile de faire mieux.

Maintenant, pour élever le plafond des Warriors et permettre à ces derniers de revenir dans les hauteurs de l’Ouest, JK devra franchir un palier supplémentaire. Steve Kerr l’a dit : “Peut-il être plus polyvalent afin d’être utilisé dans plusieurs lineups différents ?” Par là, le coach des Warriors sous-entend qu’il aimerait pouvoir utiliser Kuminga à la fois sur les postes 4 et 3 (où évolue aussi Andrew Wiggins), mais cela passe notamment par une progression au tir extérieur.

“I’ve been on this team three years. There is never a position I haven’t played on this team. So that really isn’t my biggest concern. At the end of the day I know I’m a small-forward & I can play at the highest level but it’s all about what the team wants you to do for them to… pic.twitter.com/cWubDAsG4V

— KNBR (@KNBR) October 2, 2024

Aujourd’hui, Kuminga est un slasher, un joueur qui peut faire des différences à travers ses énormes capacités athlétiques, un gros finisseur. Mais il n’est pas une menace au tir, lui qui ne tente que deux shoots à 3-points par match pour à peine 32% de réussite. Difficile dans ces conditions de le faire jouer strictement à l’aile. C’est d’autant plus difficile qu’il n’est pas vraiment un créateur, ni pour lui ni pour les autres.

“Quand on jouait avec Draymond en poste 5, et Andrew Wiggins et Jonathan Kuminga sur les postes 3 et 4, cela a aidé JK à avoir plus d’espaces avec la balle pour attaquer le panier. Cela a débloqué certains de ses skills. Mais ensuite il s’est blessé, et notre défense était à son meilleur niveau avec Jackson-Davis et Draymond. C’était plus difficile de faire jouer JK sur le poste 3 car ça réduit le spacing et il n’est pas un poste 3 naturel aujourd’hui. Notamment au niveau des prises de décision, et sa capacité à porter la balle.” – Steve Kerr, via The Athletic

Avec des joueurs importants comme Draymond Green et Trayce Jackson-Davis qui ne sont pas non plus des shooteurs, l’étau se resserre pour Jonathan Kuminga. La prochaine étape dans sa progression, c’est donc de bosser son tir extérieur, parvenir à se créer ses propres opportunités tout en développant ses qualités de passeur.

Cela passera par là pour gagner en temps de jeu, franchir un cap supplémentaire, et par la même occasion aider les Warriors à être plus compétitifs. Cela lui permettra peut-être aussi de décrocher le nouveau gros contrat qu’il recherche, et que Golden State refuse pour l’instant de lui filer.

Jonathan Kuminga told @WSandretto why he's confident he can be the Warriors' No. 2 scoring option behind Steph Curry (via @957thegame)https://t.co/fDlk74JstO

— Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) October 5, 2024

Brandin Podziemski, de “futur All-Star” à futur All-Star ?

Contrairement à Jonathan Kuminga, Brandin Podziemski ne brille pas vraiment par ses qualités athlétiques mais par sa polyvalence : énergie, grinta, présence au rebond, adresse à 3-points, intelligence de jeu, capacité à provoquer des passages en force. Voilà autant d’aspects qui séduisent son coach Steve Kerr, et qui ont temporairement poussé… Klay Thompson sur le banc l’an dernier. En 2024, Brandin Podziemski a été sélectionné dans la NBA All-Rookie First Team aux côtés de Victor Wembanyama, Chet Holmgren et Cie. Pas rien !

Pod a tellement dépassé les espérances à Golden State que ses dirigeants ont commencé à s’enflammer cet été. “On pense tenir un futur All-Star” a déclaré le propriétaire des Warriors Joe Lacob à la Summer League. “Il est intouchable dans les discussions de transfert” a-t-on également entendu durant l’intersaison. Peut-être que tout ça n’était qu’une tactique de comm’ pour aider les Dubs à recruter une star sur le marché, mais une chose est sûre : Brandin Podziemski a énormément la cote dans la Baie.

Les Warriors voient les choses en grand pour le sophomore : sur le point de remplacer durablement Klay Thompson dans le cinq, Pod aura bien plus de responsabilités offensives cette saison.

“Ils veulent que je prenne entre huit à dix tirs à 3-points par match [3,2 l’an passé, ndlr.]. C’est ce qu’ils m’ont dit. Et tous types de tirs : sur des dribble handoffs, en sortie d’écran sans ballon, en catch-and-shoot. Je pense que je peux atteindre ce total. […] Quand on regarde des vidéos de l’an passé, j’ai laissé filer beaucoup d’opportunités de tirs à 3-points. Avec Klay qui est parti, Chris Paul qui est parti, quelqu’un aura forcément plus la balle et cela me poussera à tenter plus de 3-points.” – Brandin Podziemski, via The Athletic

Vous l’avez compris, le principal objectif pour Pod la saison prochaine, ce sera d’être une plus grosse menace au scoring. Il possède déjà beaucoup de qualités qui font de lui un winning player (plus gros +/- des Warriors la saison dernière), mais il devra continuer à se développer offensivement pour maximiser son potentiel et aider Golden State à vraiment aller de l’avant.

Brandin Podziemski's efficient double-double led the @warriors to the #NBA2KSummerLeague win!

21 PTS

12 REB

7 AST

57.1 FG% pic.twitter.com/XU245xfnaM

— NBA (@NBA) July 15, 2024

L’avenir nous dira si Brandin Podziemski devient All-Star un jour, mais ce n’est pas ce qu’on attend de lui pour sa campagne sophomore. Ce serait lui mettre des attentes surdimensionnées sur ses jeunes épaules. Il n’a que 21 ans et vient d’arriver en NBA, alors forcément il a besoin de temps pour se développer à différents niveaux. La vraie question, c’est de savoir s’il peut progresser assez vite pour aider sensiblement les Warriors avant la fin de l’ère Curry – Draymond.

Avec Jonathan Kuminga ainsi que Trayce Jackson-Davis et Moses Moody, Brandin Podziemski fait partie de cette nouvelle génération de Warriors qui doit aider l’ancienne à sortir par la grande porte. Une position pas facile à assumer, mais un challenge que Pod se dit prêt à relever.

Si les Warriors veulent sortir du ventre mou de l’Ouest, ça passera notamment par lui.

Brandon Podziemski is one the sophomores to watchout for this coming season.

Playing good on the Summer League and being part of Team USA Select just gives him more confidence on his game. 💯 pic.twitter.com/9eSsmrTLrf

— Clutch Cards (@itsclutchcards) July 13, 2024