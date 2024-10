Pour leur première en pré-saison avec les Wizards, les deux Français Alexandre Sarr et Bilal Coulibaly ont été solides, ils ont été prometteurs. Ça vaut ce que ça vaut, mais c’est toujours ça de pris.

Quel meilleur endroit que Montréal pour la grande première cette saison de nos deux Frenchies.

Messieurs dames, Washington is the new capitale of the France of the NBA. Deux Français dans le cinq de départ, un n°2 de la Draft, un médaillé d’argent olympique, et beaucoup de sourires pour cette reprise, c’est tout ce qu’on était venu chercher. Des débuts difficiles, empruntés, avec quelques premières minutes un peu cringe lors desquelles Alex Sarr se cherche, se dribble sur le pied, et nous rappelle aux plus sombres heures d’Anthony Bennett…

… On taquine on taquine, mais c’est pour mieux se lécher les babines un peu plus tard, avec deux Gaulois beaucoup plus concernés par la suite.

Vince Carter a été présenté au milieu du terrain avant de papoter 5 minutes en direct, et sur le terrain Alex Sarr se présente à la NBA. Dissuasion en défense, un 3-points dans l’axe, un dunk à deux mains, deux autres 3-points dans le rythme et un autre pétard en transition, bonjour à tous je m’appelle Alexandre. Bilal se régale également sur du jeu rapide et sur des jumpers, et si l’écart se resserre en début de dernier quart après être monté à 25 après la mi-temps, on ne vous cache pas qu’on s’en cogne pas mal.

Parce qu’on a vu ce qu’on était venu voir, parce qu’on a trouvé ce qu’on était venu chercher. Deux Français conquérants, titulaires, aux côtés d’un Kyle Kuzma encore en vacances, d’un Jonas Valanciunas qui prend de la place et d’un Jordan Poole pas top en début de match mais plus sérieux par la suite.

The rook @alexandresarr_ is putting in work 💼@glennconsor breaks down the French center’s 15-point preseason debut 🎥@WashWizards | #ForTheDistrict pic.twitter.com/SMZV7vPZN7

Pour les Raptors Scottie Barnes, Immanuel Quickley et Bruce Brown étaient au premier rang pour voir RJ Barrett, Chris Boucher et Gradey Dick faire du sale, mais c’est évidemment la perf de nos deux Français que l’on retiendra pour cette soirée de pré-saison. Tidjane Salaün avait ouvert la voie en début de soirée, Alex Sarr et Bilal Coulibaly ont pris l’aspiration, et faute de conclusions hâtives on peut au moins dire que tout ça est bon signe pour le contingent tricolore, avec des gamins plein d’envie et à qui on file déjà des responsabilités.

🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷

Alexandre Sarr : 15 points à 6/8 au tir dont 3/4 du parking, 3 rebonds, 4 passes et 1 contre en 22 minutes.

Bilal Coulibaly : 10 points à 4/6 au tir, 2 rebonds, 2 steals et 2 blocks en 24 minutes.

🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷

Victor Wembanyama peut sourire du haut des ses 4m50, il aura à ses côtés une délégation motivée cette saison. Va encore falloir trouver des subterfuges pour ne pas dormir.