Pendant que Knicks, Wizards ou Pistons débutaient tranquillement leur pré-saison NBA, chez les filles ça jouait un basket un tout petit peu plus sérieux. Dernière ligne droite des Playoffs, et on connait déjà l’un des deux finalistes !

La revanche de la finale WNBA 2023 aura tourné à l’avantage du Liberty.

Dans un match rendu âpre par les filles de Sandy Brondello, les Aces de las Vegas n’ont pas trouvé la sortie. Jackie Young termine sa saison américaine sur un 1/10 au tir, Kelsey Plum n’a été guère plus adroite et A’Ja Wilson a offert une dernière presta solide, mais en face le trio Ionescu – Jones – Stewart a fait le taf pour confirmer ce que l’on savait déjà : le Liberty a les armes pour aller chercher sa première bague dans quelques jours.

Ce sera face au Lynx de Minnesota… ou au Connecticut Sun, puisque le Sun pousse donc Napheesa Collier et ses pineco à un terrible Game 5 mardi soir. La DPOY a encore cartonné (29 points et 13 rebonds), mais au terme d’une grosse deuxième mi-temps Alyssa Thomas, Tyasha Harris et Dewanna Bonner sont allées chercher ce dernier match dans lequel tout sera possible pour tout le monde, un Game 5 sponsorisé par le FC Pression !