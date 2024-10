Cette nuit l’histoire de la NBA s’est encore écrite, et c’est une nouvelle fois LeBron James qui avait pris sa plume. Le daron de la Ligue l’est aussi dans la vie, et cette nuit il a donc officiellement joué pour la première fois avec… son fils. Dinguerie de dingue.

Oui il y avait des Français sur le pont, parait même qu’ils ont été bons (Alex Sarr et Bilal Coulibaly ici, Tidjane Salaün là).

Oui, Abu Dhabi ou Karl-Anthony Towns nous avaient pris un peu de notre temps.

Oui, oui, oui, mais c’est bien sur les coups de 3h30 en France que le main event de la nuit a pris place du côté de l’Acrisure Arena de Palm Springs. LeBron Jame, 39 ans et toutes ses dents (mais plus de cheveux), Bronny James, 20 ans hier, toutes ses dents de lait et beaucoup de cheveux.

NBA HISTORY.

LeBron and Bronny James are the FIRST father-son duo to take the floor together 🔥👏 pic.twitter.com/ywmxN7oWSS

— NBA TV (@NBATV) October 7, 2024

Un père, son fils, 19 années d’écart et un univers de basket entre les deux, mais une relation père/fils désormais unique dans l’histoire de la NBA puisque LeBron et son fils ont donc officiellement joué ensemble, ça y est, sur un parquet de la Grande Ligue. De la pré-saison il est vrai, on est donc sur de la demi-histoire, mais dans demi-histoire il y a histoire alors remettez-nous un demi.

POUR L’HISTOIRE. pic.twitter.com/Sil8RWQ6TK

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 7, 2024

L’image est forcément incroyable, et au-delà de toute analyse basket (Bronny ne jouera probablement pas ou très peu durant la “vraie” saison) avouez que l’histoire est tout simplement fabuleuse, d’autant plus quand il s’agit de l’un des 1,5 meilleurs joueurs de l’histoire.

Ça c’est pour la grande histoire, et pour la petite sachez que ce maboulos de LeBron a posé en première mi-tempa la bagatelle de 19 points, 6 rebonds, 4 passes et 2 contres, histoire de rappeler à tout le monde “qui est papa” avant de laisser jouer les nuls jeunes en deuxième mi-temps.

On rappelle également que cette perf a été établie face aux Suns de Kevin Durant, Devin Booker et Bradley Beal, mais cela, chers Suns, sachez que ça passe au second plan, désolé pour cette fois. Bronny James a pour sa part été plus discret, très logique, mais imaginez un instant ce qu’a pu ressentir le gamin le soir de ses 20 ans. Indescriptible probablement, dans l’histoire, assurément. Famille James bravo, on n’aura bientôt plus les mots.