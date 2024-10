P.J. Tucker et les Clippers, ça sent la fin

Encore lié contractuellement pour un an avec les Clippers, P.J. Tucker sait que son futur n’est pourtant plus dans l’équipe de Tyronn Lue. La franchise et le joueur ont donc décidé qu’il s’entrainerait à l’écart le temps de préparer un probable départ.

Malgré l’activation de sa player option cet été, le cas P.J. Tucker semblait réglé du côté d’Inglewood. Arrivé dans le trade de James Harden, l’ailier-fort a vite été mis sur le côté par Tyronn Lue. Un passage au bout du banc qui n’a pas été du goût du joueur, lequel a appelé un départ de ses vœux à plusieurs reprises. Pas disposé à s’asseoir sur les 11,5 millions de dollars de sa dernière année de contrat, Tucker a néanmoins pris l’argent cet été, sachant pertinemment que son rôle ne serait sans doute pas différent à la rentrée.

La rentrée justement, Tucker ne devrait même pas en voir la couleur avec les Clippers. Selon Shams Charania, le joueur et la franchise se sont mis d’accord pour mettre un peu de distance entre eux. En clair, ce cher Pièce Jointe va s’entrainer en solo dans son coin, le temps de trouver une solution pour son futur.

The Clippers and forward PJ Tucker have mutually agreed for the 13-year NBA veteran to be away from the team as the sides work toward a resolution for his future. pic.twitter.com/IgFrYi5M1I

— Shams Charania (@ShamsCharania) October 6, 2024

Plusieurs options existent pour L.A. Les Angelinos peuvent tenter de trouver un partenaire de trade afin de récupérer une contrepartie. Tucker a beau ne plus être tout jeune (39 ans), on sait qu’il peut encore apporter en défense, dans l’engagement et avec son shoot dans le corner, même sur un temps de jeu limité. Pas sûr que sa cote soit si haute sur le marché, surtout après l’avoir si peu vu l’an passé. Si L.A. ne parvient pas à monter un échange, les Clippers peuvent tenter de se mettre d’accord avec le joueur autour d’un buy-out, histoire de faire quelques économies au moins. Si bien sûr Tucker est prêt à renoncer à quelques millions pour mettre les voiles…

Source texte : Shams Charania