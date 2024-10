Pré-saison NBA : les highlights de LeBron James face aux Suns

On aurait pu penser que, pour un match de pré-saison et après quelques semaines sans jouer, LeBron James allait avoir besoin de temps pour préchauffer. Que nenni, puisque le King est visiblement déjà bien chaud, et vient de poser 19 points sur la tronche des Suns cette nuit. De quoi bien préparer cette saison 2024-25. Allez, on se fait les highlights ?

Chaque année, c’est un peu la même chanson. On se dit que LeBron James n’est plus tout jeune, et que cette saison pourrait bien être celle du déclin pour le Roi de la NBA. Chaque année, on se fait berner de la même façon. Individuellement, le mec roule sur tout le monde et nous ferait presque oublier qu’il a 39 ans depuis 15 ans. Et vous savez quoi, l’exercice 2024-25 n’échappera probablement pas à la règle. Pour ses premières minutes sous le maillot californien en pré-saison, BronBron a montré qu’il avait encore des cannes, en posant 19 points, 5 rebonds, 4 passes et 2 gros contres face aux Suns. Le tout en seulement 16 minutes passées sur le parquet.

LeBron James tonight:

19 points

5 rebounds

4 assists

2 blocks

In only 16 minutes 🔥 pic.twitter.com/tQkV99pcwM

— NBACentral (@TheDunkCentral) October 7, 2024

Franchement pas mal pour papy, qui s’est en plus montré adroit de loin, convertissant 2 de ses 3 tentatives depuis le parking. Au-delà même de son adresse au tir, LBJ a également prouvé que les jambes suivaient encore. Devin Booker, vous en parlera mieux que nous, puisque l’arrière s’est mangé l’un des fameux chasedown blocks du King, qui a envoyé le ballon sur une autre stratosphère. Enfin, on retiendra aussi un joli dunk, qui a fait lever le fiston du banc, et une passe aveugle pour Anthony Davis, convertie de loin. Bref, nous ne sommes que le 7 octobre, la saison régulière reprend ses droits dans une quinzaine de jours, et LeBron James semble déjà prêt. De quoi permettre aux fans de Lakers de croire un peu au bonheur ?