A’ja Wilson : clap de fin sur une saison historique

L’élimination des Las Vegas Aces signe la fin de saison de leur as, A’ja Wilson. Une saison encore une fois historique et record pour la fière représentante de Sin City.

A’One Thousand

A’ja Wilson a dominé cette saison de la tête et des épaules. La numéro 1 au nombre de points marqués ? A’ja Wilson. La numéro 1 aux contres ? L’intérieure des Aces. La numéro 1 aux rebonds ? L’as de Las Vegas. C’est la première joueuse de l’Histoire de la WNBA ET de la NBA à être numéro 1 aux points, aux rebonds et aux contres au cours d’une année. Une saison all-time pour une joueuse qui l’est tout autant.

Outre sa domination dans quasiment toutes les catégories statistiques, A’ja Wilson a écrit son nom dans les livres d’Histoire pour deux raisons.

La première et peut-être la plus importante se résume à un chiffre ou plutôt un nombre : 1 000. AJW est devenue la première joueuse de l’Histoire de la WNBA à dépasser le millier de points inscrits sur une saison avec un total final à 1 021 points sur la saison régulière. Une performance exceptionnelle qui lui a valu le surnom d’A’One Thousand.

Deuxième record, celui des rebonds pris sur une saison. Si Angel Reese a fait la course en tête pendant la quasi-intégralité de la saison, sa blessure dans la dernière ligne droite a été une véritable opportunité pour la joueuse des Aces pour lui chiper sa première place. A’ja Wilson finit sa saison avec 451 prises.

Ah et pour la route, on vous file un dernier record celui du nombre de matchs consécutifs. Depuis 2019, A’One Thousand n’avait pas raté un match. Une série qui a pris fin en septembre dernier après 172 rencontres jouées sans en manquer une seule.

A’ja Wilson MVP unanime

Qui dit saison exceptionnelle dit récompense exceptionnelle. Sans surprise, l’as des Aces a été élue MVP pour la troisième fois après ses sacres de 2020 et 2022. Histoire d’asseoir sa domination, elle a récolté l’intégralité des votes. Une Most Valuable Player unanime, seulement la deuxième joueuse à réaliser cette performance après Cynthia Cooper-Dyke en 1997. Le point d’orgue sur une saison historique avec une magnifique ligne de stats : 26,9 points, 11,9 rebonds et 2,3 passes décisives.

Malheureusement, A’ja et les Aces n’iront pas chercher le three-peat après leur élimination face au New York Liberty en demi-finale des Playoffs dans une série quasiment à sens unique, ponctuée par une défaite 3-1.

L’Histoire retiendra qu’A’ja Wilson a permis d’attirer un nouveau regard sur la WNBA cette saison au même titre que Caitlin Clark ou encore Angel Reese.

