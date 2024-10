On n’arrête plus Nolan Traoré ! Quelques jours après une prestation de premier plan en Coupe d’Europe, le jeune meneur de Saint Quentin a encore brillé, cette fois en championnat de France, avec un gros double-double pour vaincre Nancy.

Attendu parmi les principales têtes d’affiche de la Draft NBA 2025, Nolan Traoré fait tout ce qu’il faut pour maintenir sa cote bien haute dans l’esprit des scouts et des General Managers de NBA. Après une première sortie discrète contre Monaco à la reprise, le meneur de 18 ans a su inverser la tendance avec un match plus solide contre Le Mans mais surtout un feu d’artifice en Ligue des Champions. Ce match en Europe a sans doute marqué un tournant puisque le natif de Créteil semble rester sur son petit nuage.

Hier face à Nancy, Traoré a été omniprésent avec 20 points et 10 passes décisives dans la victoire des siens. Un succès qui s’est dessiné dans le dernier acte, la faute à un Chris Clemons (31 points) particulièrement remuant en face. Avec cette victoire, les Phénix continuent leur sans faute. Après 4 matchs, Coupe d’Europe et championnat confondus, Saint Quentin n’a toujours pas perdu et occupe actuellement la troisième place en championnat derrière Cholet et l’ASVEL. Peut-être le début d’une très grande saison pour Nolan Traoré et sa bande, avant d’aller partir à la conquête de l’Oncle Sam l’été prochain.

🛜 | La connexion Nolan Traoré – Dominik Olejniczak fonctionne pour Saint-Quentin ! 👀💉#BetclicElite pic.twitter.com/80hS3YHhn2

— DAZN France (@DAZN_FR) October 6, 2024