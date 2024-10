Jamais un match de pré-saison n’avait suscité autant d’attentes que cette rencontre entre Lakers et Suns, une rencontre historique marquée par les premiers pas de LeBron James et de son fils Bronny sous un même maillot. Une soirée inoubliable pour la famille James.

Début du deuxième quart-temps entre Los Angeles et Phoenix, hier soir, le moment pour James père et fils d’être réunis sous les couleurs des Lakers pour la première fois. Un fait historique et qu’on ne reverra peut-être jamais – à moins que LeBron James se décide d’attendre la Draft de Bryce, mais on n’est pas sûr là – et que personne n’oubliera.

Comme tout match de pré-saison, le résultat est anecdotique (victoire des Suns 118 – 114), mais l’Histoire se souviendra de ce dimanche 6 octobre comme le jour où un père a joué avec son fils pour la première fois en NBA.

Après le match, le King est revenu sur cette soirée :

“C’est un moment que je n’oublierai jamais. Pour quelqu’un qui n’avait pas ça (avoir un père), être capable d’avoir une influence sur son fils et de partager des moments avec lui, c’est l’une des plus grandes choses qu’un père puisse espérer.” – LeBron James

LeBron James speaks about sharing the floor with Bronny James for the first time: pic.twitter.com/Rr0y6kNiFj

— Jovan Buha (@jovanbuha) October 7, 2024

Le roi s’est également fendu d’un tweet juste après la rencontre.

“Wow, c’était surréaliste.”

WOW THAT WAS SURREAL!! 🥺🥺🥺🙌🏾🙌🏾

— LeBron James (@KingJames) October 7, 2024

De son côté, Bronny James, qui vient tout juste d’avoir 20 ans, continue de considérer son père comme un « simple coéquipier » une fois qu’il est sur le terrain. Certainement sa manière à lui de gérer la pression face à une situation que personne n’a connu à très haut niveau. On voit venir ceux qui vont nous dire qu’ils ont joué avec leur père ou inversement en championnat départemental. Ceci dit entre la NBA et la D3 de Corrèze, il y a une légère différence de pression, celle de la Grande Ligue se passe sur le terrain et dans les médias tandis celle de la départ’ se partage à la troisième mi-temps.