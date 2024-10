En quelques mois, les Knicks se sont offerts plusieurs noms franchement sympas, comme ceux de Mikal Bridges, et de Karl-Anthony Towns. Pas mal, mais visiblement pas suffisant pour le management new-yorkais, qui souhaiterait désormais s’attacher les services d’une autre pointure de la NBA, en la personne de Marcus Smart.

Et si le Défenseur de l’Année 2022 venait s’ajouter à un roster des Knicks déjà bien fourni, comme une cerise que l’on ajoute sur un gâteau après avoir fini de le préparer ? Bon, personne ne fait ça mais vous avez compris l’idée. Selon l’insider Kris Pursiainen, la franchise de New York aimerait en effet s’attacher les services de Marcus Smart, histoire de parachever sa belle intersaison. Attention, rien d’officiel pour le moment, mais simplement des bruits de couloirs sur lesquels il faut quand même garder un œil, ou plutôt une oreille attentive. En NBA, tout peut aller très vite, et il faut avouer qu’un mariage entre le chien de garde de Memphis et la ville de Gotham serait quand même très sexy, en tout cas sur le papier.

The New York Knicks have had internal discussions about a potential deal for Marcus Smart per sources familiar with the situation.

NYK has had rumored interest in Smart before. No deal is imminent but several sources indicated the Knicks are willing to be active on the market. pic.twitter.com/RZZzIFRKS0

Toutefois, rien n’indique que les Grizzlies seraient enclins à lâcher leur meilleur défenseur extérieur, en tout cas pour le moment. Après une saison dernière ruinée par les blessures et la suspension de Ja Morant, Memphis tient peut-être là l’occasion de se relancer, et de jouer les premiers rôles dans la Conférence Ouest. Sur le papier, les Grizz semblent avoir les armes pour embêter pas mal de monde, et Marcus Smart fait indéniablement partie de leurs meilleures munitions. Il faut dire qu’on parle d’un garçon qui compte parmi les tout meilleurs défenseurs de la NBA, au point même d’avoir été élu DPOY en 2022.

Côté Knicks, il faudra sans doute être prêt à sacrifier du lourd si Smart venait à débarquer dans la Grosse Pomme. Un joueur comme Miles McBride par exemple, pourrait représenter une jolie monnaie d’échange, à condition d’être accompagné d’autres assets (ne serait-ce que pour matcher les salaires). En attendant que quelque chose se passe (ou pas), les fans de NYC, eux, peuvent toujours continuer de rêver. Pour le coup, difficile de leur en vouloir. Avec un trio Marcus Smart – Mikal Bridges – OG Anunoby, bon courage à l’équipe adverse pour trouver le chemin du panier.

