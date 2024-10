La rentrée NBA approche et cela veut dire un passage en revue de toutes les franchises une par une. On parle bien sûr des 30 previews en 30 jours, la série préférée de ta chaîne YouTube préférée. Chaque jour, un point complet sur l’année à venir d’une franchise NBA. Revue d’effectif, attentes, grosse question et petit prono maison, vous connaissez la formule. Aujourd’hui, direction Sactown pour parler des Sacramento Kings.

Privés de Playoffs la saison dernière, les Sacramento Kings entendent bien revenir dans le Top 8 de l’Ouest en 2025. Pour cela, les Rois de Californie sont allés chercher du renfort avec l’arrivée de DeMar DeRozan pour venir filer un coup de main à Domantas Sabonis et De’Aaron Fox. De quoi donner un boost d’ambition à Sacramento mais cela suffira-t-il pour viser la partie haute de la Conférence Ouest ? Intégrer un All-Star va demander une période d’adaptation, et sur le plan défensif des questions se posent également. Qu’attendre de nos copains en violet cette saison ?