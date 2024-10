Salaires des Sacramento Kings – saison NBA 2024-25

Source image : montage via CC0 Public Domain via www.publicdomainpictures.net

Comme à chaque nouvelle saison NBA, on se prend pour des experts-comptables en analysant les finances des équipes de la Grande Ligue. Qui rendrait son banquier fier, qui le ferait suer au sens propre comme figuré et qui est complètement ruiné ? On fait le bilan franchise par franchise. Aujourd’hui, on passe à la loupe les Sacramento Kings !

# Pour tout comprendre sur les salaires NBA :

Les salaires 2024-25 des Sacramento Kings

Situation financière par rapport au salary cap

Le seuil de la Luxury Tax est fixé à 170,814,000 $ cette année.

$ cette année. Le Salary Cap de la NBA est fixé à 140,588,000 $ cette année.

$ cette année. Le seuil du Premier Apron est fixé à 178,132,000 $ cette année.

$ cette année. Le seuil du Second Apron est fixé à 188,931,000$ cette année.

Être dans la Luxury Tax quand tu n’as pas disputé les Playoffs la saison dernière c’est fâcheux, mais l’être de moins de deux millions de dollars, c’est la preuve d’une gestion pas idéale de la part du management.

Le trio de stars est verrouillé sous le long terme, la nouvelle ère est lancée du côté des Kings. DeMar DeRozan est arrivé avec l’ambition de faire passer un cap à l’effectif californien.

Joueurs sous contrats garantis pour la saison 2025-26 :

Domantas Sabonis

De’Aaron Fox

DeMar DeRozan

Malik Monk

Kevin Huerter

Devin Carter

Les joueurs cadres de l’effectif sont partis pour rester et le but désormais est de construire le meilleur effectif possible autour d’eux. Les role players vont devoir mériter leurs prolongations !

Trois joueurs à surveiller cette saison :