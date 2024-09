L’insider Adrian Wojnarowski a décidé de raccrocher. On l’a appris dans l’après-midi et depuis, les spéculations vont bon train. D’après les rumeurs, son grand rival et ancien protégé Shams Charania pourrait le remplacer sur ESPN.

Véritable figure dans le monde médiatique de la NBA, Adrian Wojnarowski laisse forcément un gros vide chez ESPN, où il travaillait depuis 2017. Si le remplacer paraît impossible vu l’énorme contribution du Woj pour la chaîne sportive américaine, cette dernière va forcément devoir s’ajuster sans son insider numéro un.

Un nom est rapidement apparu dans les rumeurs depuis l’annonce : Shams Charania.

ESPN is expected to target Shams Charania and Chris Haynes, per @MMcCarthyREV

“My sources tell me ESPN will likely talk to Shams Charania, Wojanrowski’s former Yahoo Sports protégé, and former ESPNer Chris Haynes. Both are pending free agents, according to the New York Post.… pic.twitter.com/yQ5ZWgjYjL

— NBACentral (@TheDunkCentral) September 18, 2024

D’après Front Office Sports, Shams (30 ans) serait en effet sur les tablettes d’ESPN pour prendre la succession du Woj. Le New York Post précise que Charania arrive en fin de contrat avec The Athletic ainsi que les autres plateformes médiatiques pour lesquelles il travaille (Stadium, FanDuel). En résumé : Shams Charania va devenir agent libre, et ESPN pourrait bien lui offrir un pont d’or pour le recruter.

Formé par Adrian Wojnarowski quand les deux étaient sur Yahoo Sports, Shams Charania est progressivement devenu le grand rival du Woj dans le monde des breaking news. Une rivalité qui a peut-être atteint des sommets ces derniers mois sur le dossier Dan Hurley et l’identité du futur coach des Lakers. Mais leurs batailles lors de la trade deadline et au début de chaque Free Agency font désormais partie du passé, et ce serait assez ironique de voir Shams passer de The Athletic à ESPN pour remplacer Woj après toutes ces années.

En plus de Shams Charania, ESPN serait également intéressé par Chris Haynes (ancien d’ESPN, aujourd’hui chez Bleacher Report).

___________

Sources texte : Front Office Sports, New York Post