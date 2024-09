C’est une véritable WOJ Bomb qui vient de tomber sur la planète NBA : Adrian Wojnarowski, le plus célèbre insider de la Grande Ligue, quitte ESPN et l’univers des breaking news pour changer complètement de poste. Il devient manager général à l’université de St. Bonaventure.

Tel un blockbuster trade à 4h du matin, c’est une nouvelle qui fait office de tremblement de terre dans l’univers médiatique NBA.

À partir d’aujourd’hui, on ne recevra plus de notifications du Woj pour nous annoncer la dernière signature, le dernier transfert, où le dernier coach licencié en NBA. Adrian Wojnarowski a en effet annoncé sur son compte X qu’il se retirait du monde des médias, lui qui bossait pour ESPN depuis 2017 (et Yahoo Sports auparavant).

La raison officielle de son départ ? Woj n’avait visiblement plus envie de s’investir autant dans son rôle d’insider, qui demande évidemment beaucoup d’énergie matin, midi et soir (et même nuit).

-30- pic.twitter.com/bFeFL61s1c

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 18, 2024

Alors que l’insider Shams Charania – son principal rival – se frotte probablement les mains à l’heure de ces lignes, Adrian Wojnarowski (55 ans) va désormais changer de cap pour devenir manager général de l’équipe de basket à l’université de St. Bonaventure. Un nouveau rôle dans lequel il espère “s’épanouir un peu plus sur le plan personnel”.

Pour info, le Woj était étudiant dans cette université de l’État de New York, où il a été diplômé en 1991. En 2022, Wojnarowski a également obtenu un diplôme honorifique de l’université de St. Bonaventure.

ESPN senior NBA insider Adrian Wojnarowski has agreed to become the general manager of the men’s basketball program at St. Bonaventure, he told ESPN. The role includes Name Image and Likeness allocation, recruiting and supporting successful Bonnies coach Mark Schmidt. pic.twitter.com/JiUqNB0EMz

— Jeff Passan (@JeffPassan) September 18, 2024

