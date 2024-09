On avait entendu son nom circuler ces derniers jours, notamment du côté de l’ASVEL après l’imbroglio ayant entouré Paris Lee. C’est finalement à l’autre bout du monde que Thomas Heurtel devrait s’engager, histoire de marquer encore un peu plus son éloignement du public français.

Selon des sources de Basketnews et L’Équipe relayée par Yann Ohnona, l’international français Thomas Heurtel devrait donc se lancer très prochainement dans une nouvelle aventure… en Chine, du côté de Shenzhen.

Après deux saisons en Russie, ce qui lui avait valu d’être écarté de l’Équipe de France, “affaire” qui avait fait grand bruit à l’époque, Toto aurait revenir à ses premières amours en EuroLeague, mais c’est donc à quelques 10 000 kilomètres de là qu’il balancera du caviar et du gros shoot, dans un championnat par lequel Guerschon Yabusele est notamment passé avant de débuter sa “vraie” carrière. On espère en tout cas que Thomas aura de l’espace à Shenzhen, le fameux Espace Shenzhen.

Thomas Heurtel était devenu l’un des chouchous des Français et de David Cozette après avoir inscrit un tir mémorable face à l’Espagne en quarts de finale de la Coupe du Monde 2014, et s’était depuis régulièrement imposé comme le meilleur meneur français, cumulant les grosses saisons en EuroLeague et les belles campagnes avec les Bleus. Champion d’Europe en 2013, médaillé de bronze mondial en 2014, vice-champion olympique en 2021 et vice-champion d’Europe en 2022, Heurtel s’éloigne donc, encore un peu plus, de la France du basket, et cela à quelques jours de l’annonce du nom du nouveau sélectionneur des Bleus.