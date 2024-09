Adrian Wojnarowski a pris sa retraite : retour sur ses plus grosses “WOJ BOMB”

On l’a appris au cours de l’après-midi : l’insider NBA Adrian Wojnarowski quitte le monde des médias et ne balancera plus de breaking news comme au bon vieux temps. Pour lui rendre hommage, rien de mieux que de revenir sur ses plus grosses “WOJ BOMB”.

9 décembre 2011 : annulation du transfert de Chris Paul aux Lakers

— Nico TrashTalk 🏀 (@nicolasmeichel) September 18, 2024

23 août 2017 : Kyrie Irving transféré des Cavaliers aux Celtics

Draft NBA 2018 : le Woj annonce les picks à l’avance avec des formules dont il a le secret

1er juillet 2018 : LeBron James signe aux Lakers

16 juin 2019 : Anthony Davis transféré aux Lakers

30 juin 2019 : Kevin Durant et Kyrie Irving signent aux Nets

2 juillet 2019 : Jimmy Butler envoyé des Sixers au Heat

6 juillet 2019 : double WOJ BOMB, avec les arrivées de Kawhi Leonard et Paul George aux Clippers

11 juillet 2019 : Russell Westbrook tradé du Thunder aux Rockets

12 mars 2020 : la saison NBA suspendue à cause du COVID

10 février 2022 : les Nets transfèrent James Harden aux Sixers

1er juillet 2022 : Rudy Gobert transféré aux Wolves

9 février 2023 : Kevin Durant transféré des Nets aux Suns

27 septembre 2023 : Damian Lillard quitte Portland pour Milwaukee

18 septembre 2024 : Adrian Wojnarowski annonce sa retraite

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 18, 2024