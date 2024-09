Kenrich Williams est passé sur le billard ce mercredi pour une intervention sur son genou droit. Une opération qui va le faire manquer, a minima, la pré-saison du Thunder.

Les débuts de saison se suivent et se ressemblent pour Kenrich Williams. Après avoir manqué les 10 premiers matchs l’année dernière à cause de spasmes au dos, il pourrait une nouvelle fois manquer le début de la régulière.

Ce mercredi, l’ailier d’OKC a subi un débridement arthroscopique, une opération qui vise à retirer des morceaux de cartilage pour améliorer la mobilité du genou. Rien de bien grave en soit, mais celui qui portait le mulet mieux que personne jusqu’à Jules Rambaut sera réévalué après la présaison, comme l’explique Keith Smith sur X. Si pour l’instant, rien n’est officiel, il ne serait pas surprenant de voir le joueur de 29 ans manquer les premiers matchs de la régulière.

From OKC PR:

Oklahoma City Thunder forward Kenrich Williams underwent a successful arthroscopic debridement procedure in his right knee today at the Hospital for Special Surgery in New York, NY, with Thunder medical personnel present. Williams will be re-evaluated after the…

— Keith Smith (@KeithSmithNBA) September 17, 2024

Ce n’est pas la première fois que Kenrich Williams est victime de problèmes au genou. Ce fut le cas, il y a deux ans. Cette intervention devrait lui permettre de repartir sur de bons rails et de commencer la saison en pleine possession de ses moyens.

Si l’ami Kenny n’est pas le joueur le plus important de la rotation d’OKC, il a quand même un petit rôle à jouer en sortie de banc grâce à un bon coup de poignet à 3-points (39,7 % la saison passée) et parvient à apporter ses 5 points et 3 rebonds de moyenne en 15 minutes. Un temps de jeu pas des plus exceptionnels, mais qui lui permet de trouver sa place, après avoir été prolongé il y a deux ans.

Source texte : X/Keith Smith