Officiel, les Sixers… restent à Philadelphie !

Après des mois de flottement et un déménagement imaginé dans le New Jersey, les Philadelphia 76ers resteront finalement en Pennsylvanie.

New Jersey ne récupérera pas de franchise, pas cette fois. Après avoir tenté de tirer son épingle du jeu face aux problèmes liés à la construction de la nouvelle salle des Sixers à Philadelphie, l’équipe de Joel Embiid restera bel et bien dans la ville de l’amour fraternel.

C’est la maire de la ville, Cherelle Parker, qui l’a elle-même annoncé sur son compte X (ou Twitter pour les vieux de la vieille).

“Je suis fière de vous annoncer qu’un accord a été trouvé pour s’assurer que les 76ers restent à la maison. Je crois sérieusement que c’est le meilleur choix pour la population de Philadelphie. Pour les personnes de Chinatown, sachez que je vous entends. Nous avons le meilleur Chinatown de tous les États-Unis et je m’engage à travailler avec vous pour qu’il le reste. J’en dirai plus dans une prochaine présentation plus officielle.” – Cherelle Parker sur X

As your Mayor, I’m speaking from my City Hall office with a very important announcement. I am proud to share that I have made my decision, and an agreement has been reached to ensure that our Sixers are staying home.

I wholeheartedly believe this is the right deal for the People… pic.twitter.com/Fnj19mrBOV

— Mayor Cherelle L. Parker (@PhillyMayor) September 18, 2024

La mention de Chinatown n’est pas anodine. La nouvelle salle, pour l’instant nommée 76 Place at Market East, devrait s’installer juste à côté du quartier chinois, ceci laissant planer quelques craintes pour les locaux.

Face à la pression et aux enjeux économiques que représente la perte de sa franchise, Cherelle Parker a donné son accord pour la construction de cette nouvelle arena qui devrait ouvrir ses portes en 2031, à la fin du deal entre les 76ers et le Wells Fargo Center. En parlant du WFC, il aura un nouveau nom après la saison à venir. Un nouveau naming qui n’a toujours pas été révélé pour le moment.

Quoiqu’il en soit, les propriétaires des Philadelphia 76ers doivent maintenant avoir l’accord du conseil municipal avant de placer les premières briques de leur nouvelle salle, un projet qui s’élève à plus de 1,3 milliard de dollars.

Source texte : Cherelle Parker sur X