L’arène des 76ers va changer de nom après la saison prochaine. La banque qui lui donnait son nom a décidé de ne pas renouveler son contrat de naming avec la salle de Philly. C’est la fin du Wells Fargo Center.

Les Flyers et les 76ers vont devoir trouver un nouveau partenaire pour leur arène. Hier, Wells Fargo a fait savoir à Comcast Spectator – l’entreprise qui détient la franchise NHL des Flyers – qu’après l’expiration de leur deal en août 2025, le contrat de naming de la salle ne sera pas renouvelé. Ce qui était originellement le CoreStates Center en 1996, le First Union Center en 1998 et le Wachovia Center en 2003 s’appelait Wells Fargo Center depuis déjà 2010. La franchise des 76ers n’a pas fait de commentaire sur cette décision à ce jour. On sait que les Sixers comptaient de toute façon déménager. Le projet, ce serait de trouver un terrain pour construire sa propre salle près du quartier de Chinatown à Philadelphie, ou dans le pire des cas à faire ses valises pour le New Jersey.

Les relations n’étaient pas au mieux entre Wells Fargo et les 76ers depuis que la banque avait refusé de devenir un partenaire d’affaire avec la franchise lors de la saison 2014-2015. Les 76ers ne se sont pas référés à leur salle en utilisant le nom Wells Fargo Center depuis. Quoi qu’il en soit, c’est un nouveau coup dur pour l’arène du Sud de Philadelphie. Plus de contrat de naming et bientôt plus de 76ers, alors que 400 millions de dollars avaient été investis dans la rénovation de la salle récemment.

Il va falloir trouver un nouveau nom pour l’arène des 76ers. Les bleus, rouges et blancs, de toute manière pas décidés à rester dans le coin, vont manifestement passer quelques saisons dans une salle au nouveau nom. Nous on propose la “Jalen Brunson Arena”. Qui est pour ?

