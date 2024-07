En marge du match entre le Soudan du Sud et les États Unis, Gilbert Arenas et Paul Pierce se sont fait remarquer pour des propos irrespectueux et insultants, sous couvert d’humour. Dans une lettre publiée sur les réseaux sociaux, Luol Deng – président de la Fédération de basket-ball du Sud-Soudan – leur a répondu.

Dans son inexorable quête de buzz, Gilbert Arenas ne rate pas une occasion de faire parler de lui. Il y a quelques jours, l’ancien All-Star a multiplié les commentaires racistes et insultants pour se moquer de l’équipe du Soudan du Sud à la suite du match accroché contre les États-Unis. L’ancien Celtics Paul Pierce y est également allé de ses commentaires moqueurs, avant de s’excuser publiquement.

Luol Deng, président de la fédération du Soudan du Sud et l’un des architectes du renouveau du basket dans le pays, a publié une réponse aux deux anciens joueurs NBA sur son compte Instagram. En voici quelques extraits :

“En tant qu’Africain, leader de ma communauté et président de la Fédération de basket-ball du Sud-Soudan, je pense qu’il est important de réagir (…) Je ne suis pas contrarié ou fâché par ces remarques ignorantes faites par mes anciens collègues, j’ai été plus déçu de les voir émaner de deux personnes que j’ai toujours respectées. Les commentaires de Paul Pierce témoignent d’un manque d’information et de recherche. Cependant, il en a profité pour faire preuve de positivité une fois qu’il a été informé. Je remercie Paul Pierce de s’être excusé, ce que je respecte (…) Les commentaires de Gilbert, eux, étaient clairement plus irrespectueux et cruels. Au cours des quatre dernières années, nous avons travaillé très dur pour être ici, et nous ne pouvons pas laisser quoi que ce soit nous en priver. Apprécions plutôt le moment présent et utilisons ces commentaires comme une occasion d’éduquer. Il vaut toujours mieux être aimé que toléré.”

Président de la fédération depuis 2019, Luol Deng a initié un formidable travail de développement du basketball dans son pays natal, récompensé par une qualification historique aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Le petit Etat d’Afrique de l’Est, indépendant seulement depuis juillet 2011, connaît une formidable ascension depuis plusieurs années, en grande partie grâce à un Luol Deng qui joue l’homme à tout faire – coach à ses heures perdues, contributeur financier ou architecte d’un nouveau staff.

L’ancienne star des Chicago Bulls a pris de la hauteur pour répondre avec classe aux commentaires moqueurs de Pierce et Arenas, insistant sur sa déception et la demande de respect envers le Soudan du Sud et les nations qui visent des trajectoires similaires. Gilbert Arenas n’a, pour l’heure, fait aucune déclaration sur le sujet depuis ses premiers commentaires.

Les États-Unis et le Soudan du Sud, dans le même groupe aux JO, se rencontrent le 31 juillet à 21h.

